Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Serasa promove ação para quitar dívidas com até 99% de desconto
Limpa Nome

Serasa promove ação para quitar dívidas com até 99% de desconto

O feirão 'Limpa Nome' acontece até o dia 30 de novembro; mais de 50 empresas estão na fila para renegociação de dívidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 16:06

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 16:06

Pessoas organizam contas a pagar
Mutirão para negociar dívidas se inicia nesta terça-feira (3) e vai até o dia 30 de novembro.  Crédito: Freepik
A Serasa inicia nesta terça-feira (3) o 26º feirão Limpa Nome, em que os consumidores podem renegociar dívidas com descontos de até 99%. A ação acontece até o dia 30 de novembro.
Segundo a Serasa, o feirão pode beneficiar 64 milhões de consumidores. São mais de 50 empresas parceiras, entre elas Itaú, Banco do Brasil, Recovery, Claro, Santander, Vivo, Casas Bahia, Ponto Frio, Renner, Riachuelo, Pernambucanas, Avon, Bradesco, Carrefour, Porto Seguro, Ativos, Oi, Itapeva, Anhanguera, Sky, Credsystem, Banco BMG, Digio, Zema, Crefisa, Ipanema, Unopar, Hoepers, Tricard, Tribanco, Di Santinni, Calcard, Confiança, Algar, Unic, Fama, Pitágoras, Sorocard, Uniderp, Unime, Hipercard, Conect Car, Elmo, Tenda, Energisa, Cetelem, Havan, Quatro Estações, CPFL, RGE, PagBank, Light, Nosso Lar, Novo Mundo, Koerich, Kredilg e Cemig.
Para saber se a dívida poderá ser negociada, o consumidor precisa acessar o site da Serasa Limpa Nome. As informações também podem ser acessadas via aplicativo da Serasa disponível para Android e iOS. Nesta edição, a entidade criou a opção para renegociação em mais 7.000 agências dos Correios pelo país.
Devido a pandemia do novo coronavírus, a Serasa realizou entre março e setembro campanhas de renegociação de dívidas como a de até R$ 1.000 por apenas R$ 100. Em agosto, foram quase 3 milhões de dívidas quitadas através dos canais digitais da empresa.
Dados da Serasa mostram que no mês de setembro, São Paulo registrou 4,2 milhões inadimplentes, 3% a menos do que no mesmo período no ano passado, quando atingiu 4,4 milhões. Já no estado, a inadimplência chega a 15 milhões.

Veja Também

Indicadores sugerem recuperação desigual da economia, diz BC

BC diz que choque de preços é temporário, apesar de inflação superar projeções

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Oportunidades imobiliárias em meio à 'tempestade global'
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026
Editais e Avisos - 13/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados