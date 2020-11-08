Bancos escolhem mais clientes para testar Pix; veja opinião de quem usou

Marcel Damásio, gerente do Banestes, foi um dos primeiros a testar o Pix no ES Crédito: Marcel Damásio/Acervo pessoal

Já tem gente utilizando o Pix no Espírito Santo. Apesar de o lançamento oficial da nova ferramenta de pagamentos instantâneos ser apenas no dia 16 de novembro, as instituições financeiras estão liberando primeiro o acesso para seus colaboradores e dirigentes nesta fase de testes. Agora, vão convocar alguns clientes para experimentar. Os critérios dessa seleção têm como base o perfil do consumidor: serão chamados aqueles que mais fazem transações;

A chamada operação restritiva, entre os dias 3 e 15 de novembro, possibilita que eventuais problemas, que surgirem no decorrer do uso, possam ser resolvidos antes do serviço ser liberado para todas as pessoas que sejam titular de uma conta bancária no Brasil.

No Espírito Santo, os bancos e instituições financeiras deram prioridade de acesso ao Pix para seus colaboradores. Na segunda semana de testes, vão incluir clientes.

Escolhido para experimentar o Pix, uma das primeiras percepções do coordenador na gerência de inovações de meios de pagamento do Banestes , Marcel Damásio, foi a rapidez do serviço.

"Percebi que a transação é realmente instantânea, obtive sucesso em todos os pagamentos que efetuei. Minha expectativa é de poder realizar transferências e pagamentos em qualquer dia e na hora que eu quiser. Na minha opinião, não ter restrição de horário é um dos maiores ganhos dessa ferramenta", ressalta.

Por ser desenvolvido pelo Banco Central , Damásio sente segurança no sistema e, a princípio, não viu desvantagens. Nesse projeto-piloto, as funções estão sendo liberadas gradativamente. Por exemplo, ainda não tive acesso às transferências e ao QR Code, mas, aos poucos, estas funcionalidades serão liberadas. Minhas expectativas são as melhores possíveis.

Pix vai permitir transações financeiras em segundos até para outros bancos com tarifa zero para pessoas físicas e funcionamento 24h por dia Crédito: Banco Central/Divulgação

COMO FUNCIONA O SISTEMA

Diferente das operações tradicionais via TED e DOC, praticadas atualmente, os clientes só precisarão de uma chave cadastrada para fazer transações pelo Pix.

Para cada conta que o cliente for titular, são permitidas até cinco chaves, em caso de pessoa física, ou 20 chaves, se pessoa jurídica, podendo ser: o número do CPF, de celular, o e-mail ou uma chave aleatória com 32 caracteres gerados pelo banco. Com as chaves, não será mais necessário saber o número da conta e agência e outros dados pessoais para realizar ou receber uma transferência.

O Pix é um grande passo para o sistema financeiro do Brasil, que já é de primeiro mundo. É bastante ágil: em 10 segundos o dinheiro estará na sua conta; E, em breve, vai substituir o TED e o DOC, que demandam vários dados para fazer uma transferência, explica o consultor de investimentos Jorge Eloy.

Quem é titular de conta bancária, já pode fazer o cadastro das chaves Pix junto ao seu banco, inclusive via aplicativo. As pessoas físicas são isentas de cobrança de tarifas para fazer e receber via Pix. No caso de pessoa jurídica, a instituição detentora da conta do cliente pode cobrar tarifa no envio ou recebimento de recursos, com as finalidades de transferência e de compra.

FASE DE TESTES

Confira os métodos de seleção de algumas instituições financeiras, para utilizar o Pix de forma experimental

Banestes  De 3 a 8 de novembro, apenas os colaboradores que integram a equipe de implementação do Pix no Banestes tiveram acesso à função 'pagar'. A partir desta segunda, 9 a 15 de novembro, um grupo de clientes será convidado a participar dessa etapa.

O banco anunciou a garantia de 100% de gratuidade em todas as transações via Pix, tanto para clientes Pessoa Física (PF) quanto Pessoa Jurídica (PJ). Ou seja, o Banestes afirma que vai arcar com os custos da operação.

Sicoob  Na cooperativa financeira Sicoob, a liberação será de forma escalonada: de 3 a 5 de novembro foram escolhidos para testes os funcionários e dirigentes. Desde o dia 6, 280 empresas no Estado foram habilitadas a usar o piloto. A seleção destas empresas considerou a quantidade de transações de recebimento de TEDs e DOCs, cobrança e movimentação na máquina de cartão Sipag. O restante dos associados poderá fazer a partir de 16 de novembro.

PicPay  Na fintech, a fase de testes foi dividida em duas semanas distintas: na primeira, para funcionários do PicPay e Banco Original. Na segunda, a liberação será feita para outros usuários, aumentando progressivamente o acesso até que 100% dos usuários tenham o produto no dia 16 de novembro.

O critério de escolha da instituição é selecionar uma amostra que represente o perfil de usuário da instituição, seja em diversidade, demografia, uso do aplicativo ou outros critérios.

Os outros bancos foram procurados, mas não falaram os critérios de seleção dos consumidores para este período.