Confira os chocolates vencedores da pesquisa

O chocolate tem versões que variam do ao leite ao mais amargo, e ainda opções com frutas, castanhas e biscoitos

O chocolate está na mesa de 75% da população brasileira. Produzido a partir do cacau, o doce é oferecido nas mais variadas formas como bombons, barras, trufas, entre outros formatos. Além disso, o chocolate também é produzido de maneiras diferentes, nas versões que variam do ao leite ao mais amargo, e ainda opções com frutas, castanhas e biscoitos. Veja os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020: