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Recall de Marcas

Confira os chocolates vencedores da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento de nível estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:25

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:25

chocolate
O chocolate tem versões que variam do ao leite ao mais amargo, e ainda opções com frutas, castanhas e biscoitos Crédito: Divulgação
O chocolate está na mesa de 75% da população brasileira. Produzido a partir do cacau, o doce é oferecido nas mais variadas formas como bombons, barras, trufas, entre outros formatos. Além disso, o chocolate também é produzido de maneiras diferentes, nas versões que variam do ao leite ao mais amargo, e ainda opções com frutas, castanhas e biscoitos. Veja os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020:

2º lugar - Nestlé

Fundada em 1988 por Alexandre Tadeu da Costa, aos 17 anos, a Cacau Show se tornou uma referência em chocolate. A empresa tem origem no bairro Casa Verde, zona norte de São Paulo. Um dos destaques são as minibarras com diferentes graduações de cacau, além da linha Mais Leite que proporciona uma sensação de derretimento do chocolate em cada mordida. O carro-chefe da marca são as tradicionais trufas.
Presente em 191 países, a Nestlé é a maior empresa mundial de alimentos e bebidas. Atualmente, a companhia conta com mais de 2 mil marcas. O portfólio abrange diversas categorias para os consumidores desfrutarem cada fase da vida e, entre as opções, estão os chocolates.

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