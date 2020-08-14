Garoto embala tradição e renovação para oferecer o melhor sabor ao público

Fábrica da Chocolates Garoto, em Vila Velha: investimentos em tecnologia foram feitos na unidade para lançar mais de 20 novos produtos Crédito: Divulgação/Garoto

Serenata de Amor, Baton, Talento. Todo capixaba já ouviu esses nomes, e a referência é uma só: o marcante sabor do chocolate da fabricante Garoto. A tradição e a memória afetiva do público colocaram a empresa, em mais uma edição do Recall de Marcas da Rede Gazeta, em primeiro lugar no segmento.

Segundo o vice-presidente da Chocolates da Nestlé Brasil e Chocolates Garoto, Liberato Milo, o reconhecimento é fruto de um trabalho todo voltado para o público, que mostra e ajuda a companhia a seguir atendendo a todas as necessidades contemporâneas, mas sem perder a tradição.

Para nós, é sempre um orgulho receber um reconhecimento desses por parte de nossos consumidores. Nosso foco está totalmente voltado para eles, para entender e acompanhar suas necessidades. Nos últimos anos, por exemplo, estamos rejuvenescendo, tanto nossa forma de comunicação quanto o apelo visual e posicionamento, para atender as gerações Z e millenials. Assim, conseguimos unir tradição e renovação, e sempre estar presentes com opções para todos os públicos. Além, é claro, de nossas ações para estimular a economia, o turismo, o esporte e o desenvolvimento da comunidade em que estamos presentes, destaca.

Fundada há mais de 90 anos, a Garoto é motivo de orgulho para o povo do Espírito Santo, que vê a marca consumida em diversos países e sabe que os produtos são feitos na terrinha.

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Ao longo desses anos, a Chocolates Garoto passou por muitas fases que a consolidaram no mercado. O avanço da tecnologia na forma de ver e comprar os produtos, e também novos sabores no paladar dos apaixonados por chocolate, foram algumas das mudanças observadas e solidamente absorvidas pela companhia.

DEMANDA

Para acompanhar todas as demandas, é preciso um investimento constante em várias áreas, desde o relacionamento com o consumidor, passando por inovações de produtos, novas tecnologias de produção e ações de desenvolvimento rural e fomento ao turismo local.

Esta última é um dos pontos fortes da marca, no contato direto com os capixabas. Isso porque, de acordo com a empresa, o complexo Chocotour, Loja e Museu Garoto é o segundo maior ponto de visitação do Estado, recebendo cerca de 300 mil visitantes por ano.

Vice-presidente da Chocolates da Nestlé Brasil e Chocolates Garoto, Liberato Milo diz que a empresa trabalha para atender diferentes públicos Crédito: Divulgação/Garoto

O fortalecimento da marca e a credibilidade junto ao público são também resultado de investimento nos negócios. Para renovação nos portfólios e ampliação das experiências para o consumidor, a fábrica de Vila Velha passa por ampliação e modernização. Só no último ano, importantes investimentos em tecnologia foram feitos na unidade para lançar mais de 20 novos produtos. No primeiro trimestre de 2021, a fábrica vai receber uma nova linha.

PRODUTOS

Com isso, a Chocolates Garoto vai diversificar mais a oferta de itens da sua linha de produção, já reconhecidos internacionalmente. A empresa é uma das 10 maiores fábricas de chocolates do mundo, com mais de 1,5 mil colaboradores, e um portfólio de mais de 70 produtos, entre os quais as caixas de bombons, tabletes, ovos de Páscoa, e chocolate para uso culinário, como coberturas e pó solúvel, que podem ser encontrados em mais de 50 países.

Seus maiores sucessos são a Caixa Amarela e os Tabletes Familiares com a marca Garoto, os chocolates Baton e Talento e o bombom Serenata de Amor. A empresa ainda oferece versões em sorvetes e picolés de algumas das suas principais marcas.