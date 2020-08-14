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Recall de Marcas

Confira as joalherias vencedoras da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento realizado na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 00:52

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 00:52

Cordões pendurados
As joias podem guardar memórias afetivas Crédito: Alex Chambers/Unsplash
As joias fazem parte da memória afetiva de muitas pessoas. Desde o primeiro brinco comprado para a filha recém-nascida, até as alianças de casamento, carregam consigo lembranças e sentimentos de momentos especiais. Atender a necessidade do cliente tornando um presente em algo singular e especial é um dos principais desafios das joalherias. Confira os vencedores do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020:

3º - Oswaldo Moscon

A primeira joalheria foi inaugurada em 1958 por Jadyr da Silva Primo. A qualidade no atendimento e nos produtos ofertados são os principais motivos da marca estar presente há mais de meio século no mercado capixaba. A Joalheria Primo se orgulha em dizer que traduz sentimentos em forma de joias e relógios. A loja está localizada no Centro de Vitória.
A joalheria Oswaldo Moscon já tem mais de 70 anos de tradição. Com duas lojas, em Vitória e Vila Velha, virou sinônimo de grife devido ao estilo único e também da qualidade apresentada aos clientes.

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