Confira as joalherias vencedoras da pesquisa

As joias fazem parte da memória afetiva de muitas pessoas. Desde o primeiro brinco comprado para a filha recém-nascida, até as alianças de casamento, carregam consigo lembranças e sentimentos de momentos especiais. Atender a necessidade do cliente tornando um presente em algo singular e especial é um dos principais desafios das joalherias. Confira os vencedores do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020:
3º - Oswaldo Moscon
Há 26 anos no mercado de acessórios, semijoias, relógios e joias, a empresa foi fundada na cidade de Cariacica. Após uma dificuldade pessoal, a empresária Etania Lira se tornou revendedora de semijoias para sustentar suas filhas. O negócio cresceu e, hoje, administra seis lojas espalhadas pela Grande Vitória.
A primeira joalheria foi inaugurada em 1958 por Jadyr da Silva Primo. A qualidade no atendimento e nos produtos ofertados são os principais motivos da marca estar presente há mais de meio século no mercado capixaba. A Joalheria Primo se orgulha em dizer que traduz sentimentos em forma de joias e relógios. A loja está localizada no Centro de Vitória.
A joalheria Oswaldo Moscon já tem mais de 70 anos de tradição. Com duas lojas, em Vitória e Vila Velha, virou sinônimo de grife devido ao estilo único e também da qualidade apresentada aos clientes.