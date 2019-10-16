Nova aposentadoria

Casagrande vai discutir Previdência com outros Poderes nesta sexta

Governador vai se sentar com os chefes dos outros órgãos para debater a proposta de reforma estadual. Ideia é usar as mesmas regras federais para os servidores do Estado

Publicado em 16 de outubro de 2019

Renato Casagrande Crédito: Ricardo Medeiros | A Gazeta

O governador do Espírito santo, Renato Casagrande deve se reunir na próxima sexta-feira (18) com os poderes estaduais para discutir a Reforma da Previdência estadual. As regras para a aposentadoria dos servidores estaduais ainda não estão definidas, mas o chefe do Executivo já afirmou que pretende espelhá-la nas mudanças federais que foram aprovadas no Congresso.

Em entrevista à GloboNews, o governador do Estado disse que já constituiu uma comissão que elaborou algumas proposta e estão conversando com demais poderes. "Essa semana, sexta-feira (18), tem um encontro com todos os chefes de Poderes para discutir o assunto", afirmou na entrevista.

De Brasília, por telefone, Casagrande conversou com a reportagem de A Gazeta, e disse que deve retornar na noite desta quarta-feira (16) ao Espírito Santo e tocar a reforma estadual.

"Como eu fiquei três dias aqui (em Brasília), não tenho ainda uma avaliação definitiva da proposta da previdência estadual. "Quanto as regras de transição, não sei se serão as mesmas (da reforma federal). Eu ainda preciso de mais alguns dias para definir as regras", comentou.

