Casagrande anuncia medidas sociais aos mais pobres nesta sexta

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, durante anuncio de quarentena de 14 dias Crédito: Helio Filho | Secom ES

O governador Renato Casagrande vai anunciar, nesta sexta-feira (26), às 15 horas, um pacote de medidas sociais para ajudar os mais pobres durante a crise da pandemia do novo coronavírus

O Espírito Santo, assim como outros Estados, vive com bastante intensidade a segunda onda da Covid-19, causada, com predominância, pela variante britânica do vírus.

Na quinta-feira (25), Casagrande anunciou a extensão da quarentena para até o dia 4 de abril (domingo de Páscoa) e tirou da lista dos serviços essenciais algumas atividades econômicas. Essas também não poderão abrir durante as medidas de isolamento.

Entre as atividades liberadas estão os serviços de assistência a saúde, em que será permitido o funcionamento somente de hospitais, clínicas e consultórios médicos, odontológicos e de fisioterapia, laboratórios e farmacêuticas. As unidades básicas de saúde, onde acontece a campanha de vacinação contra a Covid-19, seguirão normalmente.



Às 15:00h, anunciarei novas medidas de proteção social dentro do Programa ES Solidário, com objetivo de reduzir os impactos causados pela COVID-19 na vida das famílias que mais precisam. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) March 26, 2021

Já os hotéis, pousadas e afins, que tinham sido autorizados a abrir com 50% da ocupação, terão a capacidade limitada a 30% dos quartos.

O comércio de mercadorias no atacado também ficará proibido. Já os atacarejos, como atuam predominantemente na venda de alimentos, podem funcionar, assim como os supermercados.



Os bancos e lotéricas deixaram de integrar a lista de atividades essenciais, porém, poderão abrir ao público para o pagamento de benefícios emergenciais, sejam eles de âmbito federal, estadual ou municipal.

VEJA O QUE É ESSENCIAL E PODE FUNCIONAR ENTRE OS DIAS 28 DE MARÇO E 4 DE ABRIL

Comércio - apenas no varejo

Serviços

Assistência à saúde (apenas hospitais, clínicas e consultórios médicos, odontológicos e de fisioterapia, laboratórios e farmacêuticas)

Cuidado com animais

Data center



Telecomunicações

Transmissão de energia



Serviços funerários

Serviços postais

Atividades de jornalismo

Distribuição de água

Limpeza urbana

Hotéis e pousadas (com ocupação de até 30% de sua capacidade)

Locação de veículos

Indústria

Fábricas e usinas

Construção civil

Agronegócio pode funcionar, com exceção da atividade pesqueira no mar



O QUE PODE FUNCIONAR COM RESTRIÇÃO

Restaurantes, lanchonetes e bares poderão funcionar com delivery. Fica proibido o serviço de drive-thru e take away (retire e leve) e qualquer atendimento presencial, mesmo com hora marcada.

O QUE ESTÁ PROIBIDO DE FUNCIONAR