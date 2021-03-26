Casagrande anuncia medidas sociais aos mais pobres nesta sexta

O governador Renato Casagrande vai anunciar, nesta sexta-feira (26), às 15 horas, um pacote de medidas sociais para ajudar os mais pobres durante a crise da pandemia do novo coronavírus.
O Espírito Santo, assim como outros Estados, vive com bastante intensidade a segunda onda da Covid-19, causada, com predominância, pela variante britânica do vírus.
Na quinta-feira (25), Casagrande anunciou a extensão da quarentena para até o dia 4 de abril (domingo de Páscoa) e tirou da lista dos serviços essenciais algumas atividades econômicas. Essas também não poderão abrir durante as medidas de isolamento.
Entre as atividades liberadas estão os serviços de assistência a saúde, em que será permitido o funcionamento somente de hospitais, clínicas e consultórios médicos, odontológicos e de fisioterapia, laboratórios e farmacêuticas. As unidades básicas de saúde, onde acontece a campanha de vacinação contra a Covid-19, seguirão normalmente.
Já os hotéis, pousadas e afins, que tinham sido autorizados a abrir com 50% da ocupação, terão a capacidade limitada a 30% dos quartos.
O comércio de mercadorias no atacado também ficará proibido. Já os atacarejos, como atuam predominantemente na venda de alimentos, podem funcionar, assim como os supermercados.
Os bancos e lotéricas deixaram de integrar a lista de atividades essenciais, porém, poderão abrir ao público para o pagamento de benefícios emergenciais, sejam eles de âmbito federal, estadual ou municipal.
É importante ressaltar que os prefeitos estão autorizados a decretar em seus municípios regras mais estritas, como já foi feito em São Gabriel da Palha, Barra de São Francisco, Nova Venécia e Água Doce do Norte, por exemplo. Alguns desses locais colocaram limites de horário de funcionamento mesmo nas atividades consideradas essenciais, como os supermercados. Outras decretaram toque de recolher durante a noite.
VEJA O QUE É ESSENCIAL E PODE FUNCIONAR ENTRE OS DIAS 28 DE MARÇO E 4 DE ABRIL
Comércio - apenas no varejo
Serviços
- Assistência à saúde (apenas hospitais, clínicas e consultórios médicos, odontológicos e de fisioterapia, laboratórios e farmacêuticas)
- Cuidado com animais
- Data center
- Telecomunicações
- Transmissão de energia
- Serviços funerários
- Serviços postais
- Atividades de jornalismo
- Distribuição de água
- Limpeza urbana
- Hotéis e pousadas (com ocupação de até 30% de sua capacidade)
- Locação de veículos
Indústria
- Fábricas e usinas
- Construção civil
- Agronegócio pode funcionar, com exceção da atividade pesqueira no mar
O QUE PODE FUNCIONAR COM RESTRIÇÃO
- Restaurantes, lanchonetes e bares poderão funcionar com delivery. Fica proibido o serviço de drive-thru e take away (retire e leve) e qualquer atendimento presencial, mesmo com hora marcada.
O QUE ESTÁ PROIBIDO DE FUNCIONAR
- Transporte público, rodoviário e ferroviário de passageiros
- Instituições de ensino públicas e privadas
- Bancos e lotéricas (com exceção do pagamento de auxílios emergenciais)
- Comércio atacadista
- Atendimento presencial em concessionárias de serviço público (água, luz, etc)
- Quaisquer atividades de serviços e comércio que não estejam enquadradas como essenciais, como lojas de roupas, lojas de conveniência, salões de beleza, academias, lojas de material de construção, oficinas mecânicas, entre outros.