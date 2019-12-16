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Rodovias sem interdição

Caminhoneiros descartam paralisação no Espírito Santo

Vídeo feito na Central Única dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (CUT-RJ) convocava a categoria para cruzar os braços nesta segunda-feira (16), mas lideranças capixabas, alinhadas ao presidente Jair Bolsonaro, descartaram adesão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 10:26

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 10:26

Greve dos caminhoneiros em 2018: imagem mostra caminhões parados em Viana Crédito: Arquivo/ Secundo Rezende -Zoom Filmes
As rodovias federais do Espírito Santo seguem, na manhã desta segunda-feira (16), sem nenhum ponto de paralisação de caminhoneiros, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Uma movimentação grevista estava prevista para começar nas primeiras horas desta segunda, mas caminhoneiros que lideraram a greve em 2018, descartaram a adesão ao movimento.
Um vídeo gravado na sede da Central Única dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (CUT-RJ) mostra Marconi França, apontado como liderança dos caminhoneiros autônomos, convocando a categoria para cruzar os braços a partir de 0h desta segunda.
Na gravação, França cita os "constantes reajustes" na gasolina, óleo diesel e gás de cozinha para justificar essa nova paralisação. Bira Nobre, um dos líderes da categoria no Estado, adiantou para a Gazeta, na semana passada, que os caminhoneiros não parariam no Espírito Santo. "Caminhoneiro não faz aliança com a CUT", criticou o representante da categoria, que na última eleição se candidatou a deputado estadual, sem ser eleito,  alinhado ao presidente Jair Bolsonaro

GREVE DE 2018

Em maio de 2018, os caminhoneiros paralisaram as atividades em quase o todo o Brasil. A paralisação durou dez dias no Espírito Santo, causando desabastecimento de alimentos e remédios, escassez e alta de preços da gasolina.

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