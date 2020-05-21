Caixa paga nesta quinta lotes da 1ª e 2ª parcela do auxílio emergencial

Fila na Caixa para a retirada do auxílio emergencial do governo federal Crédito: Aurélio de Freitas

A Caixa começa a pagar nesta quinta-feira lotes da primeira, para novos aprovados, e da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para os trabalhadores informais e empreendedores individuais que se inscreveram para receber o benefício e já tiveram acesso aos recursos antes do dia 30 de abril.

O pagamento será realizado para 5,3 milhões de trabalhadores inscritos no Cadastro Único já contemplados com a primeira parcela e que nasceram em março e abril. Também serão contemplados 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa-Família com NIS terminando em 4. Há ainda novos informais que foram atendidos agora pelo programa e que vão receber a primeira parcela. Os recursos serão depositados para os nascidos em março.

O pagamento será realizado de acordo com o calendário publicado na última sexta-feira (15), conforme a data de aniversário dos beneficiários. A medida é a forma adotada para evitar concentração nos meios digitais e aglomeração nas agências da Caixa.

O pagamento será realizado de acordo com o calendário publicado na última sexta-feira (15), conforme a data de aniversário dos beneficiários. A medida é a forma adotada para evitar concentração nos meios digitais e aglomeração nas agências da Caixa."

Pessoas esperando na fila da Caixa, Jardim América, Cariacica

O calendário traz escalonamento para os grupos de beneficiários  elegíveis do Bolsa-Família, CadÚnico e inscritos pelo aplicativo ou no site da Caixa , bem como para antecipação do crédito para movimentação digital e para saque em espécie, conforme mês de nascimento. Os saques em espécie só serão liberados a partir de 30 de maio, de acordo com a data de aniversário.

Calendário de pagamento do auxílio da Caixa Crédito: Reprodução/Diário Oficial

18 de maio (segunda-feira) - NIS 1

19 de maio (terça-feira) - NIS 2

20 de maio (quarta-feira)- NIS 3

21 de maio (quinta-feira)- NIS 4

22 de maio (sexta-feira) - NIS 5

25 de maio (segunda-feira)- NIS 6

26 de maio (terça-feira)- NIS 7

27 de maio (quarta-feira)- NIS 8

28 de maio (quinta-feira) - NIS 9

29 de maio (sexta-feira) - NIS 0

Calendário de pagamento do auxílio da Caixa Crédito: Reprodução/Diário Oficial

MÃES COM MENOS DE 18 ANOS PODERÃO RECEBER

A partir de agora, as mães menores de 18 anos podem se cadastrar no site ou no aplicativo Caixa Auxílio Emergencial para receber a ajuda financeira. Como elas não receberam a primeira parcela, as mães adolescentes que tiverem o benefício aprovado vão receber duas parcelas de uma vez.

BENEFÍCIO NÃO PODERÁ SER TRANSFERIDO PARA OUTROS BANCOS

A segunda parcela do auxílio não poderá ser transferida da Caixa para outros bancos . A restrição foi publicada em uma portaria na última quinta-feira (14). Os recursos estarão disponíveis apenas para o pagamento de contas, de boletos e para realização de compras por meio de cartão de débito virtual. O saque físico da quantia só estará liberado no dia 30 de maio. Apenas beneficiários do Bolsa Família poderão sacar já nesta segunda.

BOLSA FAMÍLIA

Para beneficiários do Bolsa Família, os saques em espécie começam na próxima segunda-feira (18) para beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) 1. Os demais serão liberados nos dias seguintes.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE SAQUE DO AUXÍLIO-EMERGENCIAL

Saque para os beneficiários do Bolsa-Família

Saque para quem se inscreveu pelo aplicativo