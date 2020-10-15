Caixa paga auxílio emergencial para 3,6 milhões nesta sexta

A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira (16) o auxílio emergencial para 3,6 milhões de pessoas. O benefício criado pelo governo federal será depositado em conta digital para os nascidos em julho, seguindo o ciclo 3 do calendário de liberação dos recursos.
Entre os trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEI) que serão contemplados, 2,3 milhões de pessoas tiveram a primeira parcela creditada em abril e agora já estão recebendo a sexta parcela, ou seja, a extensão do auxílio, que foi fixada no valor de R$ 300 R$ 600 para mães chefes de família.
Já 1,3 milhão restante teve o benefício aprovado nos meses seguintes e ainda está recebendo diferentes parcelas no valor de R$ 600 (ou R$ 1.200 para mães que são chefes de família). Isso inclui quem teve o auxílio negado, fez a contestação entre 20/07 e 25/08, foi considerado elegível e agora receberá a primeira parcela.
O saque em dinheiro para quem recebe nesta sexta só estará disponível no dia 1º de dezembro. Até lá, o dinheiro poderá ser movimentado somente em transações digitais pelo aplicativo Caixa Tem, como pagamento de contas e boletos, compras on-line usando o cartão de débito virtual e compras físicas usando o QR Code.