Caixa paga auxílio emergencial a 4 milhões de nascidos em agosto nesta 6ª

Aplicativo Caixa Tem: por ele é recebido o crédito do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves

Confira os calendários no final da matéria. Nesta sexta-feira (14), a Caixa vai pagar o auxílio emergencial para cerca de 4 milhões de beneficiários. Vão receber todos os nascidos em agosto que fazem parte do ciclo de pagamentos do benefício e também os 96 mil novos aprovados do auxílio, que recebem pela primeira vez.

Os beneficiário que receberam a primeira parcela em abril e tiveram o pagamento reavaliado em julho, decorrente de atualizações de dados governamentais, também vão receber o crédito da terceira e quarta parcelas junto com os recém-aprovados.

O dinheiro será depositado em poupança social digital aberta em nome do beneficiário, e estará disponível apenas para movimentações pelo aplicativo Caixa Tem. O saque em espécie será liberado somente a partir do dia 1º de setembro. Confira o calendário com as datas abaixo.

Por exemplo, quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril, agora receberá a quarta parcela. Os que receberam o crédito da primeira parcela em maio vão receber a terceira parcela. Quem recebeu o dinheiro pela primeira vez em junho (até 4 de julho) vai poder receber a segunda parcela. E os recém-aprovados, que se cadastraram entre 17 de junho e 2 de julho de 2020, recebem a primeira parcela agora.