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Benefício de R$ 600

Caixa paga auxílio emergencial a 4 milhões de nascidos em agosto nesta 6ª

Recebem o crédito em conta poupança digital os 3,9 milhões do calendário em ciclo de pagamentos do benefício e também 96 mil novos aprovados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 18:10

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 18:10

Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem: por ele é recebido o crédito do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Nesta sexta-feira (14), a Caixa vai pagar o auxílio emergencial  para cerca de 4 milhões de beneficiários. Vão receber todos os nascidos em agosto que fazem parte do ciclo de pagamentos do benefício e também os 96 mil novos aprovados do auxílio, que recebem pela primeira vez. Confira os calendários no final da matéria.
Recebem a primeira parcela nesta etapa os novos aprovados que fazem aniversário em agosto. Esse grupo fez o procedimento de contestação por meio da plataforma digital entre os dias 24 de abril e 19 de julho de 2020, e somente agora teve o cadastro aprovado.

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Os beneficiário que receberam a primeira parcela em abril e tiveram o pagamento reavaliado em julho, decorrente de atualizações de dados governamentais, também vão receber o crédito da terceira e quarta parcelas junto com os recém-aprovados.
O dinheiro será depositado em poupança social digital aberta em nome do beneficiário, e estará disponível apenas para movimentações pelo aplicativo Caixa Tem. O saque em espécie será liberado somente a partir do dia 1º de setembro. Confira o calendário com as datas abaixo.
Também serão contemplados os nascidos em agosto, mas que recebem de acordo com o calendário em ciclos divulgado pela Caixa. Ao todo, 3,9 milhões de beneficiários em diferentes estágios de pagamento vão receber o dinheiro.
Por exemplo, quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril, agora receberá a quarta parcela. Os que receberam o crédito da primeira parcela em maio vão receber a terceira parcela. Quem recebeu o dinheiro pela primeira vez em junho (até 4 de julho) vai poder receber a segunda parcela. E os recém-aprovados, que se cadastraram entre 17 de junho e 2 de julho de 2020, recebem a primeira parcela agora.

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Nesse primeiro momento, também não será possível sacar o dinheiro. O benefício estará disponível apenas para a quitação de contas e pagamento de compras por meio do cartão virtual ou QR Code. Só a partir do dia 1 de setembro é que saques e transferências serão liberados. Confira o calendário com as datas dos ciclos abaixo.

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