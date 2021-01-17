Caixa libera saque do auxílio emergencial para 3,5 milhões nesta segunda (18)

A Caixa Econômica Federal libera, nesta segunda-feira (18), o saque do auxílio emergencial para cerca de 3,5 milhões de brasileiros. Agora, vão poder ter o dinheiro em mãos os nascidos em agosto que fazem parte do ciclo de pagamentos do benefício, e também os que estão no grupo dos aprovados em dezembro e que seguem o calendário do auxílio residual.
Segundo o banco, o saque será liberado para 3,4 milhões trabalhadores nascidos em agosto e que estão nos ciclos 5 e 6 de pagamentos. O dinheiro já está depositado na conta desses beneficiários desde o dia 20 de dezembro, mas, até agora, só poderia ser movimentado em transações pelo aplicativo Caixa Tem.
Também vão receber 100 mil nascidos em agosto cujo os pagamentos são feitos de acordo com o calendário do auxílio residual. Esses beneficiários só tiveram o pedido aprovado em dezembro, e já começaram recebendo a parcela reduzida do benefício, no valor de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).
O dinheiro pode ser sacado em lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou mesmo agências do banco. Para os trabalhadores que optarem por não sacar o benefício, continua disponível a opção de utilizar dos recursos pelo aplicativo Caixa Tem, como pagamento de contas e boletos, transações on-line usando o cartão de débito virtual e compras físicas usando o QR Code.
O benefício foi criado pelo governo federal em abril de 2020, no início da pandemia do coronavírus no Brasil, para auxiliar trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis. O auxílio foi estendido por até mais quatro parcelas extras, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. Quem teve o auxílio liberado mais tarde receberá menos parcelas.