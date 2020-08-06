Caixa abre 12 agências neste sábado no ES para pagar auxílio e FGTS

Agência da Caixa Econômica Federal em Campo Grande, Cariacica Crédito: Fernando Madeira

As agências estão distribuídas pelos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. E somente em Cariacica, Serra e Vila Velha haverá mais de uma agência aberta. (Veja a lista no final deste texto).

Conforme o calendário de pagamentos, vão poder sacar o dinheiro os trabalhadores nascidos em fevereiro, com recursos ativos ou inativos no FGTS. Já o auxílio emergencial, podem sacar os 381 mil novos aprovados, nascidos de janeiro a abril, e os 3,8 milhões de nascidos em abril, que recebem de acordo com o calendário em ciclos divulgado pela Caixa.