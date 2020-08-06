Caixa abre 12 agências neste sábado no ES para pagar auxílio e FGTS

A Caixa vai abrir, neste sábado (8), 12 agências no Estado do Espírito Santo para atendimento ao beneficiários que queiram fazer o saque em espécie do Auxílio Emergencial e o Saque Emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Os locais vão funcionar das 8h às 12h.
As agências estão distribuídas pelos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. E somente em Cariacica, Serra e Vila Velha haverá mais de uma agência aberta. (Veja a lista no final deste texto).
Conforme o calendário de pagamentos, vão poder sacar o dinheiro os trabalhadores nascidos em fevereiro, com recursos ativos ou inativos no FGTS. Já o auxílio emergencial, podem sacar os 381 mil novos aprovados, nascidos de janeiro a abril, e os 3,8 milhões de nascidos em abril, que recebem de acordo com o calendário em ciclos divulgado pela Caixa.
A Caixa informa que não é preciso madrugar nas filas à espera de atendimento. Todas as pessoas que comparecerem às agências que abrirão neste sábado durante o horário estabelecido serão atendidos. Confira as agências que estarão abertas: