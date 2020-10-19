Bolsa Família: auxílio emergencial de R$ 300 começa a ser pago

Recebem nesta segunda-feira (19) os beneficiários com NIS 1. O calendário de pagamento vai até o dia 30 de outubro
Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 08:42

Fila na Caixa Econômica em Campo Grande Crédito: Fernando Madeira
Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta segunda-feira (19) a segunda parcela do auxílio emergencial residual, de R$ 300, para os beneficiários do Bolsa Família. O benefício criado pelo governo federal será depositado no cartão do programa. Os recursos já estão disponíveis para saque. Recebem a quantia de R$ 600 mulheres que são chefe de família.
Nesta segunda, recebem aqueles com o NIS 1. No total, 1,6 milhão de pessoas serão contempladas com o volume de R$ 421,6 milhões em pagamento.

VEJA CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA

  • NIS 1 - 19 de outubro (segunda)
  • NIS 2 - 20 de outubro (terça)
  • NIS 3 - 21 de outubro (quarta)
  • NIS 4 - 22 de outubro (quinta)
  • NIS 5 - 23 de outubro (sexta)
  • NIS 6 - 26 de outubro (segunda)
  • NIS 7 - 27 de outubro (terça)
  • NIS 8 - 28 de outubro (quarta)
  • NIS 9 - 29 de outubro (quinta)
  • NIS 0 - 30 de outubro (sexta) 

Nesta terça-feira (20), a Caixa libera também o saque do auxílio emergencial para quem se inscreveu.  Poderão retirar o dinheiro no caixa eletrônico ou na boca do caixa 4 milhões de informais e desempregados contemplados pelo benefício que têm outubro como mês de nascimento.

Veja abaixo o calendário de cada ciclo:

