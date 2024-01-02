Boleto para pagamento do IPVA 2024 já está disponível no ES

Não é preciso imprimir o boleto para que o pagamento do IPVA seja realizado Crédito: Shutterstock

Os boletos para pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 já estão disponíveis no Espírito Santo. A informação foi confirmada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo ( Detran-ES ), que explicou que a guia, que não é mais encaminhada para o endereço dos contribuintes, está disponível na internet.

A emissão do Documento Único de Arrecadação (DUA) pode ser feita de duas formas:

Licenciamento anual , que automaticamente inclui o IPVA , multas, se houver, e a taxa do licenciamento: http://publicodetran.es.gov.br/consultaBoletoLicenciamento.asp

, que automaticamente , multas, se houver, e a taxa do licenciamento: http://publicodetran.es.gov.br/consultaBoletoLicenciamento.asp IPVA, somente a taxa de IPVA que pode ser pago em cota única, com desconto de 15% ou em até 6 cotas: http://publicodetran.es.gov.br/consultaBoletoIPVA.asp

“Para aqueles que optarem por pagar as taxas em cotas, é importante lembrar que, na mesma data de vencimento da 6ª cota, vencerá também a taxa do licenciamento anual, que deverá ser emitida e paga”, frisou o Detran-ES, em nota.

Não é preciso imprimir o boleto para que o pagamento seja realizado. Usuários de Internet Banking podem fazer a leitura do código de barras ou digitar. Se preferir, o contribuinte também pode digitar o código gerado em um equipamento de autoatendimento do banco de preferência.

Confira o calendário de pagamentos do IPVA

A primeira parcela do IPVA 2024 vai vencer entre os dias 9 e 15 de abril, conforme calendário divulgado em dezembro, pelo governo do Estado.

As datas de pagamento são definidas a partir do número final da placa do veículo, enquanto o valor do tributo é calculado com base no preço do veículo na Tabela Fipe, em 31 de dezembro de 2023. Em território capixaba, a alíquota é de 1% para motos, ônibus e caminhões, e de 2% para carros de passeio e utilitários.

Quem estará isento de pagar o IPVA 2024?