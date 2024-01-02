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Imposto

Boleto para pagamento do IPVA 2024 já está disponível no ES

Guia de pagamentos, que não é mais encaminhada para o endereço dos contribuintes, está disponível na internet; confira o calendário e como emitir boleto
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

02 jan 2024 às 11:12

Publicado em 02 de Janeiro de 2024 às 11:12

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Não é preciso imprimir o boleto para que o pagamento do IPVA seja realizado Crédito: Shutterstock
Os boletos para pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 já estão disponíveis no Espírito Santo. A informação foi confirmada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), que explicou que a guia, que não é mais encaminhada para o endereço dos contribuintes, está disponível na internet.
A emissão do Documento Único de Arrecadação (DUA) pode ser feita de duas formas:
“Para aqueles que optarem por pagar as taxas em cotas, é importante lembrar que, na mesma data de vencimento da 6ª cota, vencerá também a taxa do licenciamento anual, que deverá ser emitida e paga”, frisou o Detran-ES, em nota.
Não é preciso imprimir o boleto para que o pagamento seja realizado. Usuários de Internet Banking podem fazer a leitura do código de barras ou digitar. Se preferir, o contribuinte também pode digitar o código gerado em um equipamento de autoatendimento do banco de preferência.

Confira o calendário de pagamentos do IPVA

A primeira parcela do IPVA 2024 vai vencer entre os dias 9 e 15 de abril, conforme calendário divulgado em dezembro, pelo governo do Estado.
Os motoristas que pagarem o IPVA de 2024 em cota única terão direito a um desconto de 15% no Espírito Santo. Já quem quiser parcelar poderá pagar o imposto em seis cotas.
As datas de pagamento são definidas a partir do número final da placa do veículo, enquanto o valor do tributo é calculado com base no preço do veículo na Tabela Fipe, em 31 de dezembro de 2023. Em território capixaba, a alíquota é de 1% para motos, ônibus e caminhões, e de 2% para carros de passeio e utilitários.

Quem estará isento de pagar o IPVA 2024?

Veículos do ano de fabricação 2008 serão isentos automaticamente do pagamento do imposto em 2024, por terem mais de 15 anos de fabricação.

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