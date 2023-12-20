IPVA é cobrado de carros, caminhões, ônibus e motocicletas Crédito: Ricardo Medeiros

Os motoristas que pagarem o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 em cota única terão direito a um desconto de 15% no Espírito Santo. A primeira parcela vai vencer entre os dias 9 e 15 de abril, conforme calendário divulgado na última sexta-feira (15), pelo governo do Estado.

Quem quiser parcelar poderá pagar o imposto em seis cotas. As datas de pagamento são definidas a partir do número final da placa do veículo.

O valor do IPVA é calculado com base no preço do veículo na Tabela Fipe, em 31 de dezembro de 2023. Em território capixaba, a alíquota é de 1% para motos, ônibus e caminhões, e de 2% para carros de passeio e utilitários.

Os boletos vão estar disponíveis na internet, a partir de janeiro de 2024, não sendo mais encaminhados para o endereço dos contribuintes.

Your browser does not support the audio element. IPVA 2024 no ES: saiba como ter desconto de até 15% no pagamento

Quem estará isento de pagar o IPVA 2024?

Veículos do ano de fabricação 2008 serão isentos automaticamente do pagamento do imposto em 2024, por terem mais de 15 anos de fabricação.

Como pegar os boletos do IPVA 2024?

A emissão do Documento Único de Arrecadação (DUA) deve ser feita acessando o site da Sefaz ou do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES). Não é preciso imprimir para que o pagamento seja realizado.