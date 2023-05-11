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Resultado líquido

Banestes tem lucro de R$ 71 milhões no 1° trimestre de 2023

No período,  o faturamento atingiu 1,4 bilhão, maior 24,3% em 12 meses e menor em 3,7%, quando comparado ao último trimestre
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2023 às 12:17

Publicado em 11 de Maio de 2023 às 12:17

Banestes
Agência do Banestes em Bento Ferreira Crédito: Carlos Alberto Silva
Banestes teve lucro líquido de R$ 71 milhões no primeiro trimestre de 2023. As informações foram divulgadas na manhã desta quinta-feira (11). O resultado é 13,2% menor do que o apresentado no mesmo período de 2022. De acordo com comunicado do banco ao mercado, nos três primeiros meses de 2023, o faturamento atingiu 1,4 bilhão, maior 24,3% em 12 meses e menor em 3,7%, quando comparado ao último trimestre.
Segundo o diretor de Relações com Investidores e de Finanças do Banestes, Silvio Grillo, esse resultado é influenciado principalmente pelo aumento dos investimentos em títulos e valores mobiliários, pelo crescimento da carteira de crédito e pelos efeitos da taxa Selic, da inflação e da volatilidade dos índices de preços. Além disso, as receitas com serviços e os resultados da operação de seguros também contribuíram para esse desempenho positivo.
O diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, enfatizou as diretrizes adotadas pelo banco na concessão de crédito e os investimentos recentes da instituição. Ele destacou a satisfação com os resultados trimestrais.
“Estamos cumprindo nossas metas de investimentos em tecnologia e inovação esperados para o período. Teremos grandes novidades para anunciar no decorrer do ano, como a entrega de novas agências reformadas para os capixabas, a ampliação das carteiras de crédito específicas para o apoio às atividades produtivas e a expansão dos serviços digitais, que melhoraram a experiência e facilitam o dia a dia dos nossos clientes”, frisou.
Com informações do Banestes

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