WhatsApp oferece opções de pagamento dentro do app Crédito: Istockphotos

Se você está entre os milhões de brasileiros que usam o WhatsApp , já deve ter acesso à nova funcionalidade que permite receber e fazer pagamentos direto do aplicativo de mensagens. Os bancos começaram a liberar essa possibilidade. O serviço, com essas novas adesões, pode se tornar comum nas conversas entre quem precisa pagar e aquele que vai receber.

Your browser does not support the audio element. Bancos começam a liberar uso de WhatsApp para transferir dinheiro

A opção do Whatsapp Pay tem sido, desde maio, liberada de forma gradual para os usuários. As transações podem ser feitas dentro das conversas do aplicativo sem nenhuma taxa. Um atrativo do sistema é que ele funciona da mesma forma e com a mesma facilidade do envio de fotos e do compartilhamento de arquivos.

Os usuários podem adicionar até cinco cartões em um mesmo dispositivo, e enviar até R$ 1.000 por transação e receber até 20 transações por dia, ou um total de R$ 5.000 por mês. Depois de atingir esse limite, só será possível fazer novos pagamentos no WhatsApp no mês seguinte. Pelo próprio app também é possível consultar as últimas transações feitas na aba de pagamentos.

Por enquanto, a função de pagamentos no WhatsApp está disponível apenas para transferências de dinheiro entre contas pessoais. Ou seja: usuários da versão Business do aplicativo do WhatsApp ainda não podem aceitar pagamentos de seus clientes por serviços ou bens.

Mas, para conseguir usar o serviço é preciso ter uma conta em um dos bancos participantes. Algumas instituições financeiras já notificaram seus clientes sobre a novidade e permitem que os usuários cadastrem um cartão para o Whatsapp Pay direto no app do banco. Veja a lista de bancos que disponibilizam essa opção de pagamento para os clientes:

ITAÚ

Itaú faz convites semanalmente no aplicativo do banco para alertar os clientes da nova função de pagamento. Também é possível habilitar a opção direto pelo WhatsApp, basta adicionar o cartão e configurar uma nova senha de 6 dígitos (PIN).

Estão autorizados a fazer operações os cartões de débito Mastercard, para compras à vista, ou cartões múltiplo Mastercard, para compras na função débito ativa. O banco orienta que o cliente associe sua senha ao Face ID, biometria ou Íris para adicionar uma camada extra de segurança para suas transações.

BRADESCO

É possível ativar o cartão para o Whatsapp Pay através do aplicativo Bradesco. Crédito: Bradesco

A opção também está disponível para clientes correntistas Bradesco . Não são elegíveis cartões de débito pessoa jurídica (PJ), conta-poupança (Poupcard), conta-salário, INSS e BPC (benefício de prestação continuada). A operação constará no extrato de conta-corrente do usuário.

Para efetuar as transferências e recebimentos, será necessário ter instalado em seu celular a versão do aplicativo WhatsApp com a funcionalidade de "Pagamentos" e um cartão de débito Bradesco da bandeira Visa. Será possível ativar o cartão para essa funcionalidade através do aplicativo Bradesco.

NEXT

O banco digital Next também oferece a opção de pagamentos pelo WhatsApp. Será possível ativar o seu cartão para essa funcionalidade através do aplicativo ou pelo atendimento eletrônico no 0800 275 6398.

Os clientes do banco podem se cadastrar direto nas configurações do WhatsApp na opção “Pagamentos”. É só preencher os dados do cartão e, após isso, basta escolher a opção de ativação via app Next. E pelo app também é possível consultar todas as operações feitas na opção Saldo e Extrato.

NUBANK

Nubank está notificando os clientes através do aplicativo. Crédito: App Nubank/Screenshot/Reprodução

Nubank também oferece essa novidade e está notificando os clientes através do aplicativo. O serviço foi liberado aos poucos, e desde o fim de junho, a função de pagamentos no WhatsApp já está disponível para todos os clientes.

Clientes do cartão com a função débito do Nubank podem se cadastrar pelo próprio app do banco, caso receba a notificação, ou também pelo aplicativo do WhatsApp.

SANTANDER

Os clientes do Santander Brasil já contam com a funcionalidade de transferência de dinheiro via WhatsApp, que simplifica ainda mais as operações financeiras digitais. Com a novidade, o banco complementa e fortalece sua oferta de soluções de pagamentos.

Para habilitar o serviço no smartphone, o cliente precisa registrar o número do seu cartão de débito ou do cartão múltiplo diretamente no WhatsApp (Configurações > Pagamento). Essa funcionalidade já está disponível para os clientes com cartões com bandeira Mastercard e em breve estará disponível também na bandeira Visa.

BANCO DO BRASIL

Banco do Brasil habilita clientes para utilizar o Whatsapp Pay. Crédito: Banco do Brasil

No Banco do Brasil , a funcionalidade está habilitada inicialmente para clientes portadores de cartões Ourocard Visa múltipla função (ou seja, que possuem as opções de débito e crédito) com a função débito ativa.

Para utilizar, basta acessar a opção “Pagamento” dentro de qualquer conversa. Caso essa opção ainda não apareça para você, certifique-se de que seu aplicativo do WhatsApp está atualizado com a versão mais recente disponível.

MERCADO PAGO

A plataforma de pagamento on-line Mercado Pago também está entre as instituições participantes. Para isso, basta ter o cartão virtual do Mercado Pago e registrá-lo em seu WhatsApp usando o Facebook Pay.

Depois dos pagamentos, os clientes receberão uma notificação no app do Mercado Pago informando que a transação ocorreu com sucesso.

SICRED E WOOP

Sicredi , instituição financeira cooperativa, também fechou parceria para disponibilizar o serviço de pagamentos pelo WhatsApp. A instituição está enviando convites por meio do aplicativo Sicredi, sempre em ambiente protegido pelo login dos usuários, para que os clientes possam atualizar e incluir o serviço de pagamentos no WhatsApp.