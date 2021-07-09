Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previdência estadual

Prova de vida do IPAJM para 43 mil beneficiários é prorrogada para 2022

Para continuar recebendo os benefícios, aposentados e pensionistas da Previdência do ES devem fazer o recadastramento de acordo com o mês de aniversário. Confira as novas datas

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 14:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2021 às 14:59
Sede do IPAJM, o Instituto do Previdência dos Servidores Estaduais do ES, em Vitória
Sede do IPAJM, o Instituto do Previdência dos Servidores Estaduais do ES, em Vitória Crédito: Rodrigo Gavini
O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) prorrogou para 2022 o recadastramento anual obrigatório, por meio da chamada prova de vida, que teria início no próximo mês de agosto. A mudança é válida para os aposentados e pensionistas da Previdência estadual, que são cerca de 43 mil pessoas.
Prova de vida do IPAJM para 43 mil beneficiários é prorrogada para 2022
O recadastramento terá início em janeiro e será feito por etapas, seguindo o mês de aniversários dos beneficiários. Segundo o IPAJM, a alteração do calendário visa a dar continuidade aos cuidados de prevenção ao coronavírus.

Veja Também

IPAJM muda forma de acesso a sistema para consultar contracheque de aposentados

Militares do ES terão que declarar em vida beneficiários para pensão

A coordenadora do Recadastramento do IPAJM, Márcia Fiorotti, destaca que a prova de vida é obrigatória e que sua não realização resulta na suspensão do benefício. "O recadastramento tem por objetivo principal comprovar que o segurado está vivo e, assim, garantir que continue recebendo o pagamento do benefício previdenciário, que é seu direito".
 “O recadastramento deve ser realizado no mês de aniversário do segurado e começará somente a partir do ano que vem. Então, por exemplo, se o aposentado faz aniversário em fevereiro de 2022, ele terá que proceder com a prova de vida no mês de fevereiro de 2022", explica.
Fiorotti pondera ainda que não haverá bloqueio de pagamento referente ao ano de 2021, não sendo necessário portanto comparecer agências bancárias ou ao IPAJM neste momento.

Veja Também

Fundo bilionário pode "comprar vidas" e aliviar Previdência do ES

"Compra de vidas": TCES teme perdas para Previdência de servidor

O Instituto ressalta ainda que, conforme normativas que tratam do recadastramento, todos os aposentados e pensionistas, civis e militares, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas, Defensoria Pública e Ministério Público precisarão participar dessa ação em 2022 e não envolverá atualização de dados cadastrais, somente a prova de vida.
As regras mais específicas referentes a esse recadastramento, como o local do procedimento, estão previstas para serem divulgadas até o início de dezembro deste ano. Confira as datas de quando fazer a prova de vida:

LEIA MAIS

INSS faz pente-fino contra fraudes; saiba como não perder benefício

Previdência complementar do ES terá fundo para servidores de municípios

INSS retoma prova de vida; saiba se vai fazer por aplicativo ou no banco

Funcionários de empresa que faliu no ES esperam há 25 anos para receber dinheiro

ES terá rombo recorde na Previdência com 9 mil novos aposentados em 10 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aposentadoria Ipajm Previdência servidores Previdência do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados