Sede do IPAJM, o Instituto do Previdência dos Servidores Estaduais do ES, em Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

Your browser does not support the audio element. Prova de vida do IPAJM para 43 mil beneficiários é prorrogada para 2022

O recadastramento terá início em janeiro e será feito por etapas, seguindo o mês de aniversários dos beneficiários. Segundo o IPAJM, a alteração do calendário visa a dar continuidade aos cuidados de prevenção ao coronavírus.

A coordenadora do Recadastramento do IPAJM, Márcia Fiorotti, destaca que a prova de vida é obrigatória e que sua não realização resulta na suspensão do benefício. "O recadastramento tem por objetivo principal comprovar que o segurado está vivo e, assim, garantir que continue recebendo o pagamento do benefício previdenciário, que é seu direito".

“O recadastramento deve ser realizado no mês de aniversário do segurado e começará somente a partir do ano que vem. Então, por exemplo, se o aposentado faz aniversário em fevereiro de 2022, ele terá que proceder com a prova de vida no mês de fevereiro de 2022", explica.

Fiorotti pondera ainda que não haverá bloqueio de pagamento referente ao ano de 2021, não sendo necessário portanto comparecer agências bancárias ou ao IPAJM neste momento.

O Instituto ressalta ainda que, conforme normativas que tratam do recadastramento, todos os aposentados e pensionistas, civis e militares, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas, Defensoria Pública e Ministério Público precisarão participar dessa ação em 2022 e não envolverá atualização de dados cadastrais, somente a prova de vida.