IPAJM muda forma de acesso a sistema para consultar contracheque de aposentados

Os servidores aposentados e pensionistas do governo do Estado e Poderes estaduais que recebem pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo (IPAJM) terão mudanças para acessar o Portal do Servidor, sistema pelo qual é possível consultar contracheques e informes de rendimentos do Imposto de Renda, por exemplo.
A partir de 1º de junho, o acesso passará a ser feito com o mesmo login e senha do Acesso Cidadão.
Caso o beneficiário ainda não tenha cadastro no Acesso Cidadão é necessário criar uma conta – que pode ser feita com qualquer e-mail - para conseguir acessar o Portal do Servidor após 1º de junho.
O IPAJM criou um documento com o passo a passo para fazer o novo cadastro. Há ainda um vídeo explicativo.
Em caso de dúvida, é possível contactar a Central de Atendimento do IPAJM nos números (27) 3201-3180 ou 0800-2836640. A mudança, segundo o órgão, garantirá mais segurança aos dados e informações armazenados no sistema.