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Servidores estaduais

IPAJM muda forma de acesso a sistema para consultar contracheque de aposentados

A partir de 1° de junho, o acesso ao Portal do Servidor será feito com o mesmo login e senha do portal Acesso Cidadão. Veja como criar conta

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 17:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2021 às 17:47
Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo (IPAJM)
Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo (IPAJM) Crédito: Vitor Jubini
Os servidores aposentados e pensionistas do governo do Estado e Poderes estaduais que recebem pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo (IPAJM) terão mudanças para acessar o Portal do Servidor, sistema pelo qual é possível consultar contracheques e informes de rendimentos do Imposto de Renda, por exemplo.
A partir de 1º de junho, o acesso passará a ser feito com o mesmo login e senha do Acesso Cidadão.

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Caso o beneficiário ainda não tenha cadastro no Acesso Cidadão é necessário criar uma conta – que pode ser feita com qualquer e-mail - para conseguir acessar o Portal do Servidor após 1º de junho.
O IPAJM criou um documento com o passo a passo para fazer o novo cadastro. Há ainda um vídeo explicativo.
Em caso de dúvida, é possível contactar a Central de Atendimento do IPAJM nos números (27) 3201-3180 ou 0800-2836640. A mudança, segundo o órgão, garantirá mais segurança aos dados e informações armazenados no sistema.

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