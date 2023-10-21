Atacarejo da moda invade Laranjeiras e atrai consumidor em busca de desconto

É para vender mais e por um preço mais acessível que o perfil do comércio está diferente na Avenida Central de Laranjeiras, na Serra , que há anos se consolidou como um dos principais polos de moda do Espírito Santo.

No local, as pequenas lojas de varejo estão abrindo cada vez mais espaço para as vendas no atacado.

A transformação dos estabelecimentos em atacarejos é gradual, impulsionada, principalmente, pela retração de alguns segmentos do setor do comércio no Estado, como os de tecidos, vestuário e calçados (-4,9%) e o de artigos de uso pessoal e doméstico (-16,9%). Os dados fazem parte da última análise da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES), com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O fenômeno atende às necessidades dos clientes: nessa modalidade de compra, os preços por unidade ficam mais em conta, e as condições de pagamento também podem ser diferenciadas.

“Os comerciantes estão, automaticamente, buscando outras alternativas. Grandes varejistas internacionais do e-commerce, como a Shein, estão vindo para cá. Isso faz com que os lojistas precisem buscar outras formas de se manterem”, afirma o empresário Samuel Valle, diretor-geral da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) da Serra.

Na DiRagazza, por exemplo, quem compra acima de R$ 300 pode ganhar até 20% de desconto e ainda parcelar em até cinco vezes no cartão de crédito.

Os produtos custam entre R$ 6,99 e R$ 109,90. Segundo a gerente da loja, “fica muito mais simples e barato para as clientes comprarem dessa forma, porque muitas vêm aqui para revender e ganhar uma renda-extra. Também damos a opção de troca da mercadoria para a cliente se ela não conseguiu vender”, diz.

Consumidores preferem comprar em maiores quantidades para economizar Crédito: Ricardo Medeiros

Para o cliente as condições podem ser atrativas, seja para uso próprio, revenda, ou em compras compartilhadas entre familiares e amigos. “Eu gosto de comprar meias em quantidades aqui, mas eu sempre compro para uso próprio. Você compra mais, mas você acaba pagando um pouco menos porque você está levando uma quantidade maior. Sempre têm os descontos”, diz a vendedora ambulante, Mônica Madeira, 49 anos.

Maria das Dores, cliente do Armarinho Campo Grande, Laranjeiras, Serra Crédito: Ricardo Medeiros

A tendência não se limita à moda. Artesã, Maria das Dores Bittencourt, costuma comprar maiores quantidades de tecidos e aviamentos para sua produção de toalhas de mesa e pano de prato. “Quando a gente compra uma grande quantidade, a gente sempre ganha um bom desconto, assim, a gente pode trabalhar a nossa produção com um preço menor”, afirma.

Na Armarinho Campo Grande, é possível comprar apenas alguns metros de tecido - conforme a necessidade do cliente. Mas as vantagens aparecem quando o consumidor decide levar um pouco mais para casa.

Outra estrategia da empresa para alavancar as vendas é a comercialização de itens no atacado pela internet, o que também garante mais lucro.

“As lojas estão buscando outros canais para competir com as grandes marcas que vendem pela internet”, completa o diretor da CDL Serra.

Enzo Teixeira é aluno do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Mikaella Campos.