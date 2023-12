Após acidente com poste, Vila Velha quer trocar empresa de iluminação

Consórcio venceu, em 2020, leilão para operar iluminação pública na cidade, mas prefeito Arnaldinho Borgo diz estar insatisfeito com o cumprimento do contrato

O chefe do Executivo do município manifestou seu descontentamento com o atual contrato — assinado na gestão passada — depois que o pedaço de um poste caiu na cabeça de uma mulher grávida na orla de Itaparica, no dia 3 de dezembro.