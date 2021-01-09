Antigo Walmart registra mais um dia de longas filas em Vitória

Fila registrada do lado de fora do antigo Walmart, em Vitória Crédito: Internauta

Em imagens obtidas pela reportagem de A Gazeta é possível ver filas e aglomerações que se formam nos arredores da loja, antes mesmo do local abrir, na manhã deste sábado.

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PRODUTOS EM PROMOÇÃO JÁ ACABARAM

Procurada, a assessoria do Big disse, por meio de uma nota, que os produtos que estavam em promoção na sexta-feira já acabaram e que os clientes que fazem fila no local já foram informados.

O grupo ainda disse que o estacionamento do hipermercado está fechado. Devido a pandemia de Covid-19, há controle de pessoas para entrada no local. "Os clientes entram de 30 em 30, no máximo com 100 pessoas dentro da loja", destacou a assessoria via nota.

Também demandada pela reportagem, a Polícia Militar ainda não divulgou resposta sobre as aglomerações no estabelecimento.

LOJA DARÁ LUGAR A ATACAREJO

O Grupo Big confirmou no início desta semana que decidiu encerrar as operações do hipermercado localizado na Reta da Penha, o antigo Walmart de Vitória.

Quem passou pelo local nos últimos dias já tem se deparado com prateleiras vazias e promoções diversas para zerar o estoque. Funcionários chegam a explicar que o empreendimento vai fechar as portas a partir de 31 de janeiro, data confirmada pela empresa.

Na segunda, o grupo esclareceu, sem dar muitos detalhes, que o espaço do hipermercado futuramente dará lugar a um atacarejo. "A unidade de Vitória entrará em reforma e, em breve, reabrirá em um novo formato, como Maxxi Atacado, pronta para superar as expectativas dos clientes", informou.

A empresa não deu previsão de data para que o novo atacarejo seja aberto. Ela reforçou ainda que a mudança faz parte de uma estratégia do negócio e reafirmou o compromisso de continuar investindo e gerando empregos no Estado.

A companhia também não esclareceu quantos funcionários atuam na loja atualmente e qual será o destino deles, isto é, se serão demitidos ou se darão continuidade às suas atividades no novo empreendimento.