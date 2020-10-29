ANP firma acordo com Procon do ES para fiscalizar postos de combustíveis

Abastecimento em posto de gasolina Crédito: Fernando Madeira

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) assinou nesta quinta feira (29) a renovação do acordo de cooperação técnica e operacional com o Procon do Estado do Espírito Santo para fiscalização das atividades do abastecimento de combustíveis.

O acordo firmado tem duração de dois anos e prevê a troca de informações relacionadas às atividades de fiscalização de empresas que atuam no mercado de combustíveis. As ações de fiscalização ocorrerão de forma isolada ou em conjunto com a ANP.

O termo também inclui a realização de ações de georreferenciamento, que consistem em determinar a localização dos agentes de mercado (latitude e longitude), facilitando o trabalho de fiscalização.

Segundo a ANP, a aliança com órgãos das esferas estaduais contribui para o melhor cumprimento das atribuições legais da agência, por meio da união de esforços entre órgãos com objetivos comuns no atendimento das demandas da sociedade. O acordo passará a vigorar a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União.

POSTOS E REVENDAS DE GÁS INTERDITADOS

Durante uma ação de fiscalização, que começou no último dia 19 e terminou nesta quinta-feira (29), a ANP interditou dois postos de combustíveis e três revendas de GLP (gás de cozinha). Ao todo, foram fiscalizados 40 postos de combustíveis e 28 revendas de gás em 11 municípios capixabas.

Três revendas de GLP foram interditadas na cidade de São Mateus, Norte do Estado, sendo duas por fornecer produtos a estabelecimento clandestino e uma por falta de segurança na revenda. Na cidade, também foram apreendidos 127 botijões.