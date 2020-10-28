Botijas de gás em revenda: ANP realiza fiscalização no Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) interditou dois postos de combustíveis e três revendas de GLP (gás de cozinha), durante uma operação de fiscalização no Espírito Santo. A ação começou no último dia 19 e vai até nesta quinta-feira (29), em 11 municípios capixabas. Ao todo, foram fiscalizados 40 postos de combustíveis e 28 revendas de gás.

Até nesta quarta (28), três revendas de GLP haviam sido interditadas na cidade de São Mateus, Norte do Estado, sendo duas por fornecer produtos a estabelecimento clandestino e uma por falta de segurança na revenda. Na cidade, também foram apreendidos 127 botijões.

Your browser does not support the audio element. ANP interdita 2 postos e 3 revendas de gás no ES por irregularidades

Segundo a ANP, durante a fiscalização, foram realizados 508 testes de qualidade e coletadas 150 amostras de combustíveis nos postos fiscalizados.

Dois postos tiveram o etanol hidratado comum reprovado e sofreram interdições, um em Ecoporanga, Noroeste do Estado, e o outro em Serra. Também foi interditado um bico de abastecimento em um posto na cidade de Ecoporanga por divergência metrológica entre o volume abastecido e o indicado na bomba.

Os fiscais da agência utilizaram pela primeira vez no Estado o sistema de emissão de documentação eletrônica, com objetivo de aumentar a agilidade e a eficiência da fiscalização, além de economizar recursos.