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Preço da gasolina nas refinarias tem queda de 5% nesta terça

Petrobras também reduziu em 4% valor de venda do diesel aos distribuidores. É a 35ª que a empresa muda a cotação dos combustíveis neste ano

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 11:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 11:35
Posto de combustível da BR
Posto de combustível: novo preço deve chegar às bombas apenas depois Crédito: Fernando Madeira
Petrobras aplica a partir desta terça-feira (27) reajuste no valor de venda dos combustíveis nas refinarias. O preço da gasolina terá queda de 5%, enquanto para o diesel (S10 e S500), a redução será de 4%. Os novos valores passam a vigorar nesta terça-feira (27).
De acordo com a assessoria de imprensa da companhia, com a redução de 4,0% (ou R$ -0,07 por litro), o preço médio do diesel da Petrobras para as distribuidoras passa a ser de R$ 1,69 por litro. No acumulado do ano, a redução do preço é de 27,3 %.
Já para a gasolina, com a redução de 5% (ou R$ -0,09 por litro), o preço médio da Petrobras para as distribuidoras passa a ser R$ 1,66 por litro. No acumulado do ano, a redução chega a 13,7 %.
A gasolina teve 35 reajustes em 2020, até agora, sendo 16 aumentos e 19 reduções. Para o diesel, foram 28 reajustes no total, dos quais 13 foram aumentos e 15 diminuições de preços.

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