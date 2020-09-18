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Sem autorização

Quatro revendas de gás de cozinha são interditadas no ES pela ANP

Agência Nacional do Petróleo, em conjunto com a Delegacia do Consumidor, fez uma série de fiscalizações nesta semana para identificar irregularidades. Estabelecimentos fechados podem pagar multas de até R$ 5 milhões

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 13:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 13:00
Equipe da ANP com botijões de gás apreendidos após agência detectar irregularidades na comercialização
Equipe da ANP com botijões de gás apreendidos após agência detectar irregularidades na comercialização Crédito: Site da ANP/Divulgação
Quatro distribuidoras de gás de cozinha foram interditadas no Espírito Santo pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). O órgão realizou nesta semana (de 14 a 17/9) uma operação conjunta com a Delegacia do Consumidor para fiscalizar postos de combustíveis e revendas de GLP. Foram visitados 20 agentes econômicos em sete municípios.
As interdições ocorreram em uma distribuidora que não tinha autorização para funcionar e em outras três que comercializavam a estabelecimentos não autorizados. Foram apreendidos ainda 116 botijões de 13 kg (P-13) e dois de 45 kg (P-45).

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Não foram constatadas, em campo, irregularidades nos postos de combustíveis, mas a equipe coletou amostras de gasolina, diesel e álcool para análise em laboratório credenciado pela ANP.
Os agentes interditados foram autuados e responderão a processo administrativo, durante o qual têm, garantido por lei, direito ao contraditório e à ampla defesa. Ao final do processo, estão sujeitos às sanções previstas na legislação, incluindo multa que pode variar entre R$ 20 mil e R$ 5 milhões.
A ação foi realizada em 11 postos de combustíveis e nove revendas de GLP, nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Colatina, Ibiraçu, Cariacica e Guarapari.
Com informações da assessoria de imprensa da ANP.

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