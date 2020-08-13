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Combustível

ANP reduz temporariamente mistura de biodiesel ao diesel para 10%

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a medida é necessária para dar continuidade ao abastecimento nacional

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 17:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 17:39
Bomba de combustível
A redução excepcional e temporária do percentual de mistura foi aprovada nesta quinta (13) Crédito: Divulgação
A diretoria colegiada da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), com a concordância do Ministério de Minas e Energia (MME), aprovou hoje (13) a redução excepcional e temporária do percentual de mistura obrigatória do biodiesel ao óleo diesel dos atuais 12% para 10% no bimestre de setembro e outubro de 2020.
Segundo a ANP, a medida é necessária para dar continuidade ao abastecimento nacional, uma vez que a oferta de biodiesel para o período poderia não ser suficiente para atender à mistura de 12% ao diesel B, que vem sendo bastante consumido, apesar da atual situação de pandemia de covid-19.

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