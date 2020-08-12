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Nesta sexta

Petrobras anuncia reajuste de 4% no preço da gasolina

Alta será aplicada pelas refinarias ao preço de venda às distribuidoras. Aumento tem relação com a valorização do barril de petróleo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 13:20

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 13:20

Data: 28/11/2019 - ES - Vitoria - Posto de Gasolina - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Preço do combustível será reajustado nesta sexta Crédito: Ricardo Medeiros
Petrobras informou que a partir da quinta-feira, 13, a gasolina vai subir 4% nas suas refinarias e o diesel 2%, refletindo a ligeira melhora do preço do petróleo no mercado internacional. Ainda não é possível saber o impacto nas bombas.
Antes, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) havia informado que a estatal havia avisado às distribuidoras que a partir desta quinta-feira o diesel iria aumentar R$ 0,0366 o litro nas refinarias e a gasolina subiria R$ 0,0662 por litro.
Pouco antes do fechamento deste texto, o petróleo tipo Brent usado como referência pela Petrobras subia 1,75%, cotado a US$ 45,28 o barril.

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