Ajuste de contas: o ponto a ponto das reformas propostas pelo governo

Jair Bolsonaro, Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni entregam o Plano mais Brasil ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governo federal apresentou nesta terça-feira (5) uma série de medidas para ajustar as contas públicas que influenciam a maneira como os recursos são divididos e administrados tanto na União quanto nos Estados e municípios. O pacote, chamado de "Plano mais Brasil", inclui três Propostas de Emenda Constitucional (PEC), que foram entregues ao Senado Federal : a PEC Emergencial, PEC dos Fundos e PEC do Pacto.

Para que passem a valer, todas as propostas precisam ser votadas em dois turnos no Senado e na Câmara . O governo espera que a aprovação aconteça até abril do próximo ano. Veja os principais pontos de cada uma delas abaixo:

PEC DO PACTO

É a mais robusta das três propostas, pois altera o pacto federativo, ou seja, a maneira como os entes federativos dividem recursos e obrigações. Dentro dessa Proposta de Emenda à Constituição, está a alteração no processo de distribuição dos recursos do pré-sal que, o governo federal estima, resultará na injeção de R$ 400 bilhões nos Estados e municípios em 15 anos.

Atualmente, 30% dos royalties do pré-sal vão para Estados e municípios, e 70% ficam com a União. O objetivo seria inverter essa lógica.

A mesma PEC muda percentuais fixos da receita destinada à Saúde e à Educação. O projeto deve criar uma regra única e os gestores poderão escolher o que é prioritário. Hoje, União, Estados e municípios têm de investir um percentual mínimo em cada uma das áreas. A proposta prevê unificar esses pisos – estabelecendo um mínimo comum a ser distribuído entre ambas

Veja abaixo outros pontos da PEC do Pacto:

Leis e decisões judiciais que criam despesas só terão eficácia quando houver previsão no orçamento.

Os benefícios tributários concedidos às empresas serão reavaliados a cada quatro anos. No âmbito federal eles não poderão ultrapassar 2% do PIB a partir de 2026. Há isenção, por exemplo, de Imposto de Renda para pessoas com doenças graves, isenção de IPI e IOF para pessoas com deficiência e autistas e para taxistas.

Cria o Conselho Fiscal da República que se reunirá a cada três meses para avaliar a situação fiscal da União, estados e municípios. O conselho será formado pelos presidentes da República, Câmara, Senado, Supremo Tribunal Federal (STF), Tribunal de Contas da União (TCU), governadores e prefeitos.

A partir de 2026, a União só será fiadora (concederá garantias) a empréstimos de Estados e municípios com organismos internacionais, e não mais com bancos. Hoje, a União concede garantias para os empréstimos dos estados feitos com organismos internacionais e bancos. No caso de um calote, é a União que tem de arcar com os custos e fazer o pagamento caso o Estado descumpra o contrato.

PEC EMERGENCIAL

A proposta prevê o acionamento desse e de outros gatilhos quando a chamada regra de ouro do Orçamento (que impede a emissão de títulos da dívida para pagar despesas correntes) for estourada em um ano, no caso da União. Para Estados e municípios, eles valerão sempre que a despesa corrente exceder 95% da receita corrente.

Segundo levantamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES), 26 municípios do Espírito Santo poderiam se beneficiar da redução da jornada e, consequente diminuição do salário , previstas na PEC. De acordo com resultado das contas de 2018, essas cidades gastaram mais de 95% da receita corrente - que é a soma das receitas de impostos, patrimoniais, industriais e outras, bem como as provenientes de transferências correntes.

A previsão é de que 25% da economia obtida com as medidas seja direcionada a projetos de infraestrutura. A estimativa do governo é de que a PEC gere R$ 50 bilhões em investimentos nos próximos dez anos.

Outra proposta é a proibição das promoções de servidores, reajustes, criação de cargos, reestruturação de carreira, novos concursos e criação de verbas indenizatórias (como auxílios) durante o período de ajuste fiscal. Mas juízes, procuradores do Ministério Público, militares e diplomatas continuarão sendo promovidos mesmo se for decretado o estado de emergência pelo Estado ou município em que trabalham.

PEC DOS FUNDOS

O governo propôs ao Congresso que o dinheiro parado em fundos públicos seja liberado e usado para reduzir os gastos com juros . Esse montante é estimado em R$ 220 bilhões. Os fundos públicos especiais são uma espécie de conta alimentada por recursos vinculados a uma receita específica, como tributos, royalties ou receitas de empresas beneficiárias de incentivos fiscais. Essas verbas têm direcionamento carimbado para projetos da área de cada fundo, como saúde, educação e meio ambiente.