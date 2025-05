Mercado de trabalho

Agropecuária é destaque na geração de empregos no ES em abril

Estado teve saldo positivo de 8.553 novos empregos, um aumento de mais de 360% em comparação a março.

Publicado em 28 de maio de 2025 às 18:19

Colheita de café no Norte do Espírito Santo Crédito: Guilherme Ferrari

Com destaque para o setor agropecuarista, o Espírito Santo registrou saldo positivo de 8.553 empregos gerados em abril de 2025. O número é resultado da diferença entre as 52.854 admissões e os 44.301 desligamentos e representa um aumento de 367% em comparação a março deste ano, quando o saldo foi de 1.833.>

A agropecuária foi, com sobras, o setor com o maior saldo de contratações, com 5.044, um reflexo do período de colheita de café arábica que, segundo estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), deve alcançar aproximadamente 3,3 milhões de sacas de 60 quilos.>

Em seguida, destacam-se os setores de serviços e indústria, com 1.958 e 642 novas vagas, respectivamente.>

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Novo Caged, divulgado nesta quarta-feira (28) pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.>

Em comparação com o mês de abril dos últimos anos (o Novo Caged começou a registrar essas informações em 2020), 2025 registrou o maior saldo de novos empregos, com 337 vagas a mais que em 2024, quando o saldo foi de 8216.>

Os dados do Ministério do Trabalho também mostram que, no mês passado, os homens lideraram as contratações. Eles representaram 6.363 contratações e as mulheres, 2.190. Em relação à idade, a maior parte (2.956) corresponde à faixa etária de 18 a 24 anos, seguida do grupo de 30 a 39 anos (1.563). O salário médio de contratação no Espírito Santo em abril foi de R$ 4.040,00, quase o dobro do registrado no mês anterior.>

Jaguaré foi o município com melhor saldo em abril, com 995 novos postos. Aracruz ficou em segundo lugar, com 936, seguido por Linhares com saldo de 726.>

Cenário nacional

No Brasil, o mês de abril fechou com saldo positivo de 257.528 empregos com carteira assinada. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, no acumulado do ano, o país gerou 922 mil novas vagas.>

O resultado representa o melhor desempenho para o mês desde o início da série histórica do Novo Caged, iniciada em 2020. O saldo foi positivo nas 27 Unidades da Federação e nos quatro setores avaliados.>

O resultado de abril decorreu de 2.282.187 admissões e de 2.024.659 desligamentos no período. Nos últimos 12 meses (de maio de 2024 a abril de 2025), o saldo positivo é de 1.641.330 novas vagas formais. >

