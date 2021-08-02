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Aeroporto de Vitória ganha mais cinco voos para Rio e São Paulo

Passageiros do ES ganham mais opções para viajar diante do aumento da demanda pelo transporte aéreo, que vem sendo impulsionado pelo avanço da vacinação contra a Covid
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

02 ago 2021 às 16:05

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 16:05

A atividade é voltada aos amantes da fotografia de aviação. Os spotters, como são conhecidos, irão acessar espaços privilegiados do terminal, inclusive o pátio, para fotografar as aeronaves de um ângulo diferente e com mais proximidade.
Avião decolando do Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini
A retomada da demanda pelo transporte aéreo segue avançando de forma gradual no país graças a vacinação contra o coronavírus. No Espírito Santo, a malha aérea tem sido ampliada a cada mês para atender ao maior fluxo de passageiros. Em julho, o Aeroporto de Vitória ganhou 13 novas frequências. Já para agosto, além desses, serão cinco voos a mais.
A ampliação foi anunciada pela Latam Brasil. Neste mês, a companhia está ampliando a rota Vitória-São Paulo/Guarulhos de 26 para 28 voos semanais. Já a linha Vitória-Rio de Janeiro/Santos Dumont sairá de 10 para 13 voos semanais. Veja todos os voos.

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Essa retomada gradual também vem sendo sentida por outras companhias, como a Azul, que retomou o voo Vitória-Recife recentemente.
Atualmente, o Aeroporto de Vitória conta com voos diretos de passageiros para São Paulo (Guarulhos, Viracopos e Congonhas), Rio de Janeiro (Santos Dumont), Belo Horizonte (Confins), Brasília, Salvador e Recife.
Em junho, a movimentação de passageiros no aeroporto foi de 127,8 mil usuários, melhor número registrado desde fevereiro. No primeiro semestre do ano, 751,2 mil passageiros passaram pelo Eurico de Aguiar Salles, segundo dados da Secretaria Nacional de Aviação Civil.

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