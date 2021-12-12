13 dicas para aproveitar o Natal para vender mais pela internet

Silvana Zeferino Gonçalvez, comercializa bolsas e biquinis de crochê pela internet. Crédito: Vitor Jubini

A internet é um mundo de possibilidades principalmente para os empreendedores . E com a proximidade do Natal , é possível aproveitar ao máximo as ferramentas digitais e ampliar as vendas de produtos e serviços e, com isso, garantir um maior faturamento. A tendência é de que o comércio eletrônico aumente cada vez mais, hábito adquirido durante a pandemia e que deve ser mantido pelo consumidor.

A analista de relacionamento do Sebrae , Andrea Gama, orienta que os pequenos empreendedores devem colocar seus negócios em uma vitrine virtual, como as disponíveis em marketplaces, e vinculá-las no Instagram , por exemplo.

Foi o que fez a artesã Silvana Zeferino Gonçalves, de 46 anos, da marca Zamia, que confecciona bolsas e biquínis de crochês e cangas. Ela, que sempre vendeu pela rede social, decidiu há dois meses abrir uma loja virtual na plataforma Lojampe, que funciona como um shopping de pequenos negócios.

Ela deixou de trabalhar após o nascimento da filha e depois de um tempo percebeu que sentia falta de ter uma ocupação profissional. Silvana sempre teve o dom para o artesanato e apostar na confecção de suas próprias peças era o que ela precisava para aliar trabalho com os cuidados da menina.

“Todo mundo está comprando pela internet. Com as plataformas digitais, tenho a possibilidade de vender meus produtos para o mundo todo, não há fronteiras. Trabalhar desta forma traz muita comodidade”, relata a empreendedora.

Outra iniciativa adotada por Silvana foi se cadastrar no Google Meu Negócio, que ajuda a gerar interações de clientes locais na Pesquisa Google e no Maps. “Faço tudo sozinha e já penso em terceirizar a mão de obra para dar conta da pronta entrega. Não adianta fazer esse investimento se não conseguir atender os clientes como eles precisam”, comenta.

Uma outra estratégia apontada por Andrea Gama é elaborar catálogos de produtos para serem enviados via whatsapp. “A pessoa precisa aproveitar para usar as mais variadas plataformas para fazer a divulgação do negócio. É importante lembrar que o cliente quer rapidez, por isso não pode haver demora em atender e enviar os produtos”, destaca a analista.

Apostar em fotos bonitas e caprichar no visual são recursos fundamentais para quem quer chamar a atenção no mundo virtual. Por isso, seja criativo e aproveite todos os recursos das plataformas.

PONTO A PONTO PARA VENDER PELA INTERNET

Coloque seus produtos em uma vitrine virtual como em lojas de marketplace. Entre os exemplos estão a Lojampe, Magazine Luiza, Amazon e Americanas.

Vincule a conta da loja digital ao Instagram para potencializar a visualização.

Elabore um catálogo de produtos para ser enviado pelo Whatsapp. Não esqueça de colocar preço nos itens, a forma de pagamento e a entrega. Isso facilita a informação para o cliente.

O cliente quer rapidez, portanto não demore para fazer o atendimento. Caso contrário, ele vai procurar outras opções.

Invista em fotos bonitas e seja criativo nas postagens das redes sociais.

Faça um cadastro no Google Meu Negócio. Esta é uma maneira de ser encontrado pelo cliente quando ele fizer buscas na internet.

Postar conteúdos patrocinados ajuda na divulgação.

O aumento nas vendas deve estar atrelado com a estrutura para atender a demanda. É importante estar preparado para isso com produtos em estoque e a logística de entregas e de possíveis trocas, por exemplo.

Esconder o preço não é uma boa estratégia de vendas. Ao postar nas redes sociais, facilita a vida do cliente.

A fidelização do cliente está na credibilidade do negócio.

Tenha planos para todas as datas comemorativas como Natal, Dia das Mães ou Dia do Professor para alavancar as vendas. Desta forma, é possível oferecer experiências interessantes para o cliente o ano todo.

Seja o mais agradável, amigável e cortês possível durante o atendimento.

O empreendedor precisa estar presente no Instagram e no Facebook. Quem não está nas redes sociais fica fora do mercado.

O Sebrae oferece cursos e oficinas gratuitas, além de consultorias e mentorias. Tudo para ajudar quem investe no próprio negócio. Mais informações pelo telefone (0800) 570 0800.