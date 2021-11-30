Curso ajuda quem recebe Auxílio Brasil a investir no próprio negócio no ES

Beneficiários do Auxílio Brasil, que tenham ensino fundamental completo e mais de 18 anos, já podem se inscrever nos cursos gratuitos de empreendedorismo do Programa Qualifica Mais Progredir. A oferta é de 1.500 vagas, distribuídas pelos municípios de Cariacica, Vila Velha e Serra. O prazo vai até 30 de dezembro.
A iniciativa tem como objetivo oferecer qualificação profissional de Microempreendedor Individual (MEI) para atendimento e inclusão produtiva de pessoas de baixa renda. Durante a qualificação os participantes terão aulas sobre formalização, gestão financeira, melhoria de produtos e serviços, entre outras.
O programa está sendo desenvolvido pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Campus Vila Velha, em parceria com as prefeituras dos municípios onde serão realizadas as qualificações.
O curso MEI ocorrerá na modalidade de Formação Inicial e Continuada (FIC) com carga horária de 160 horas. Os encontros serão presenciais com aulas práticas e teóricas. Os participantes receberão auxílio-transporte, alimentação e material didático.
INSCRIÇÕES
Os interessados podem se inscrever até 30 de dezembro. As aulas estão previstas para iniciar na segunda quinzena de janeiro de 2022. Para se inscrever, o candidato deve comparecer ao local indicado abaixo, munidos dos seguintes documentos: CPF, cópia do cartão da conta bancária, comprovante de residência, histórico escolar ou declaração de conclusão do ensino fundamental.
- Vila Velha
- Local de inscrição: nos CRAS do município.
- Vagas: 500.
- Telefones para contato: (27) 3388-4127 ou (27) 99614-1639. E-mail: [email protected].
- Onde serão as aulas: no Ifes de Vila Velha e em alguns bairros.
- Serra
- Local de inscrição: Secretaria de Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres do município.
- Vagas: 500.
- Telefone para contato: (27) 3291-2457. E-mail: [email protected].
- Onde serão as aulas: em alguns bairros do município.
- Cariacica
- Local de inscrição: Campus Ifes, Cariacica, setor de Extensão comunitária.
- Vagas: 500.
- Telefone para contato: (27) 3246-1625. E-mail: [email protected].
- Onde serão as aulas: no Ifes de Cariacica.