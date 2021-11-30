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1.500 vagas

Curso ajuda quem recebe Auxílio Brasil a investir no próprio negócio no ES

Interessados precisam ter o ensino fundamental completo e mais de 18 anos; prazo para se inscrever segue até 30 de dezembro. Qualificação ocorrem em Vila Velha, Cariacica e Serra
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 nov 2021 às 12:56

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 12:56

Beneficiários do Auxílio Brasil, que tenham ensino fundamental completo e mais de 18 anos, já podem se inscrever nos cursos gratuitos de empreendedorismo do Programa Qualifica Mais Progredir. A oferta é de 1.500 vagas, distribuídas pelos municípios de CariacicaVila Velha Serra. O prazo vai até 30 de dezembro.
A iniciativa tem como objetivo oferecer qualificação profissional de Microempreendedor Individual (MEI) para atendimento e inclusão produtiva de pessoas de baixa renda. Durante a qualificação os participantes terão aulas sobre formalização, gestão financeira, melhoria de produtos e serviços, entre outras.
O programa está sendo desenvolvido pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Campus Vila Velha, em parceria com as prefeituras dos municípios onde serão realizadas as qualificações.
Projeto incentiva empreendedorismo aos beneficiários do Auxílio Brasil
Projeto incentiva empreendedorismo aos beneficiários do Auxílio Brasil Crédito: Freepik
O curso MEI ocorrerá na modalidade de Formação Inicial e Continuada (FIC) com carga horária de 160 horas. Os encontros serão presenciais com aulas práticas e teóricas. Os participantes receberão auxílio-transporte, alimentação e material didático.

INSCRIÇÕES

Os interessados podem se inscrever até 30 de dezembro. As aulas estão previstas para iniciar na segunda quinzena de janeiro de 2022. Para se inscrever, o candidato deve comparecer ao local indicado abaixo, munidos dos seguintes documentos: CPF, cópia do cartão da conta bancária, comprovante de residência, histórico escolar ou declaração de conclusão do ensino fundamental.
  • Vila Velha
  • Local de inscrição: nos CRAS do município. 
  • Vagas: 500.
  • Telefones para contato: (27) 3388-4127 ou (27) 99614-1639. E-mail: [email protected].
  • Onde serão as aulas: no Ifes de Vila Velha e em alguns bairros. 
  • Serra
  • Local de inscriçãoSecretaria de Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres do município.
  • Vagas: 500.
  • Telefone para contato: (27) 3291-2457. E-mail: [email protected].
  • Onde serão as aulas: em alguns bairros do município. 
  • Cariacica
  • Local de inscrição: Campus Ifes, Cariacica, setor de Extensão comunitária. 
  • Vagas: 500.
  • Telefone para contato: (27) 3246-1625. E-mail: [email protected].
  • Onde serão as aulas: no Ifes de Cariacica. 

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