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Desfecho triste

Professor desaparecido é encontrado morto no balneário de Guriri em São Mateus

A causa da morte não foi constatada. Diego Vaccari Moreira, de 41 anos, estava desaparecido desde sábado (9), quando saiu de casa na orla mateense
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

14 abr 2022 às 08:40

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 08:40

O professor Diego Vaccari Moreira, de 41 anos, desapareceu na manhã do último sábado (9), no município de São Mateus.
O professor Diego Vaccari Moreira, de 41 anos, desapareceu na manhã do último sábado (9), no município de São Mateus. Crédito: Acervo pessoal
Foi encontrado morto, na tarde desta quarta-feira (13), o professor Diego Vaccari Moreira, de 41 anos, que desapareceu na manhã do último sábado (9), no município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A causa da morte ainda não foi constatada. Segundo a Polícia Civil, havia uma sacola próxima ao corpo dele, que tinha sido vista em imagens de câmeras de videomonitoramento.
Diego era professor de Geografia, e já tinha atuado em uma escola da rede estadual no município. Ele morava com a família no bairro Guriri, onde foi localizado já sem vida, nas imediações do Projeto Tamar.
Câmeras de videomonitoramento registraram o último momento em que Diego é visto, caminhando por uma rua da região. O homem aparece de camisa branca, carregando uma sacola. 
O corpo de Diego foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde deve passar por exames para identificar a causa da morte.
Professor desaparecido é encontrado morto no balneário de Guriri em São Mateus

RELEMBRE O CASO

Diego Vaccari Moreira passava por um quadro depressivo, segundo familiares Crédito: Leitor | A Gazeta
No dia seguinte ao desaparecimento, os familiares registraram o boletim de ocorrência na Delegacia Online (Deon), que foi validado na 18°Delegacia Regional de São Mateus, e a Polícia Civil iniciou as investigações.
Na ocasião, familiares também fizeram buscas pelos hospitais da região, e ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não conseguiram nenhuma informação que pudesse levá-los até o familiar desaparecido.

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O irmão do desaparecido, Rafael Vaccari Moreira, contou que Diego estava passando por um quadro depressivo. Ele sentia muitas dores crônicas, e para aliviar os sintomas, tomava remédios fortes, o que resultou num agravamento do quadro de depressão.

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