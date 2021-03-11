Corpo achado na Reta do Aeroporto era de homem desaparecido há 18 dias

"As últimas imagens que tínhamos eram dele andando próximo à Leroy Merlin, sentido Carapina. Acho que quando ele chegou na Reta do Aeroporto fraquejou, ou teve uma convulsão e caiu. Ele foi encontrado hoje (11) no valão. O corpo já estava com um certo grau de decomposição", contou, com a voz embargada.