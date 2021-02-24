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Saiu de casa no domingo

Família pede ajuda para localizar homem desaparecido em Vitória

Luiz mora com a família no Bairro República. Segundo uma irmã, ele possui distúrbio mental, tem lapsos de memória e epilepsia

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 18:13

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

24 fev 2021 às 18:13
Luiz Claudio, de 50 anos, saiu de casa no domingo
Luiz Claudio, de 50 anos, saiu de casa no domingo Crédito: Arquivo da família

Atualização

12/03/2021 - 10:13
O corpo de Luiz Cláudio Alves dos Santos foi encontrado às margens da Reta do Aeroporto, em Vitória, no dia 11 de março, e reconhecido pela família. 
Luiz Cláudio Alves dos Santos, de 50 anos, está desaparecido desde a tarde do último domingo (21), quando saiu de casa sem documento ou telefone celular. Familiares registraram boletim de ocorrência na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória, nesta quarta-feira (24), e seguem em busca de notícias sobre Luiz Cláudio, também chamado pelo apelido "Lucas". 
Luiz mora com a família no Bairro República, em Vitória, e, segundo a irmã Adriana Alves, não sai de casa com frequência. Ela relata que o irmão possui distúrbio mental, tem lapsos de memória e epilepsia. 
Adriana conta que algumas pessoas disseram ter visto Lucas nas redondezas do bairro por volta das 16h, no mesmo dia do desaparecimento. Desde então não houve qualquer tipo de contato ou informação sobre o paradeiro do homem de 50 anos.
"A doença exige que ele seja medicado três vezes ao dia, ainda faz acompanhamento com profissionais do Centro de Referência em Assistência Social (Cras)", diz.
Qualquer informação sobre Luiz Cláudio pode ser repassada ao Disque-Denúncia, por meio do telefone 181 ou site oficial. Familiares também disponibilizam números de telefone celular: (27) 99979-8686; (27) 99964-0760; (27) 99966-8686.

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