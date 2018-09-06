Casal viaja de Fusca com golden retrivier para o Alasca

Jesse, Luiz e Shurastey se aventuram por cidades do Brasil Crédito: Reprodução | Instagram

Espírito Santo planeja viajar para o Alasca de Fusca com o 'Shurastey', um cãozinho da raça Golden Retrivier, de dois anos e meio. Eles estão no município da Serra desde a última terça-feira e pretendem seguir viagem para a Bahia, na próxima segunda-feira (10). Um casal que está de passagem peloplaneja viajar para ode Fusca com o 'Shurastey', um cãozinho da raça, de dois anos e meio. Eles estão no município dadesde a última terça-feira e pretendem seguir viagem para a, na próxima segunda-feira (10).

Em entrevista ao Gazeta Online, a jovem Luiza Ferreira Arantes Teixeira, de 21 anos, contou que há pelo menos um ano e meio o curitibano, Jesse Naim Kozechen, de 25 anos, viaja com o cachorro. "Quando ele decidiu viajar, ele já tinha o Shurastey (o dog). Então ele teve simplesmente a ideia de viajar. O Shurastey sempre esteve incluído quando ele teve a ideia", disse.

Minas Gerais, contou que largou o emprego e estudos para se aventurar com o parceiro há quatro meses. Desde então, eles só viajam juntos. "Conhecemos uns lugares em Minas, no Rio de Janeiro, e agora estamos aqui no Espírito Santo e vamos pra Bahia. Aqui a gente está hospedado na Serra, conhecemos Vitória e vamos conhecer Vila Velha", contou. A jovem, que é de, contou que largou o emprego e estudos para se aventurar com o parceiro há quatro meses. Desde então, eles só viajam juntos. "Conhecemos uns lugares em Minas, no Rio de Janeiro, e agora estamos aqui no Espírito Santo e vamos pra Bahia. Aqui a gente está hospedado na Serra, conhecemos Vitória e vamos conhecer Vila Velha", contou.

Shurastey e Jesse já conheceram pelo menos 70 cidades do Brasil. Eles já se aventuraram por cidades do Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai. Questionada sobre a adaptação do animal no veículo, Luiza afirmou que o cachorro é acostumado com a rotina. "Ele é super tranquilo, não estranha nada. Viaja no carro de boa".

''SHURASTEY OR SHURAIGOW?''

Você deve estar se perguntando o porque a escolha do nome 'Shurastey'. Luiza explicou que o nome faz referência à música Should I Stay or Should I Go?, da banda inglesa de punk rock The Clash.

"Meu namorado estava bêbado na praia com uns amigos e disse que quando tivesse um dog, esse seria o nome. Aí quando pegou ele, assim fez", disse.

VENDAS E DOAÇÕES

link para doações no site Apoia.se. "É o que nos ajuda a fazer dinheiro pra seguir. Temos um link no Apoia.se que é um site que recebemos contribuições das pessoas que desejam ajudar de alguma forma. Lá conseguimos que as pessoas nos apoiem a partir de um real. Fora isso, às vezes, as pessoas querem sim ajudar e nos doam alguma quantia". Para se manter financeiramente nas cidades que ficam hospedados, Jesse e Luiza vendem canecas com fotos das viagens. Eles também possuem um"É o que nos ajuda a fazer dinheiro pra seguir. Temos um link no Apoia.se que é um site que recebemos contribuições das pessoas que desejam ajudar de alguma forma. Lá conseguimos que as pessoas nos apoiem a partir de um real. Fora isso, às vezes, as pessoas querem sim ajudar e nos doam alguma quantia".

Instagram que oferecem a casa para o casal. "A gente faz um story, fala que está indo pra X lugar e se lá tem alguém que possa receber a gente. Quando não achamos, armamos a barraca em algum local seguro e dormimos". A hospedagem fica por conta de seguidores noque oferecem a casa para o casal. "A gente faz um story, fala que está indo pra X lugar e se lá tem alguém que possa receber a gente. Quando não achamos, armamos a barraca em algum local seguro e dormimos".

VIAGEM À ALASCA

Após passar por cidades do Brasil e países da América do Sul, o casal planeja viajar de Fusca para o Alasca, claro que com o fiel amigo, Shurastey. A previsão é que a viagem aconteça em 2020. Por mais que a data planejada esteja longe, a expectativa é grande, segundo Luiza.

"Estamos fazendo o Litoral Brasileiro. Vamos até o Pará, descemos pelo Centro Oeste do país e vamos sair pela Bolívia. Mas vamos aproveitando o caminho, essa é a intenção. O destino "final" é só consequência", finalizou.