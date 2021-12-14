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Fogo em ônibus

Vídeo: guarda usa pedra para liberar mangueira de incêndio em terminal na Serra

Incêndio ocorreu na manhã desta terça-feira (14), no Terminal de Carapina, Serra; Corpo de Bombeiros informou que não houve feridos
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 dez 2021 às 11:15

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 11:15

O combate ao fogo em um ônibus do Sistema Transcol na manhã desta terça-feira (14), no Terminal de Carapina, na Serra, foi iniciado por guardas municipais da cidade. Um agente precisou quebrar um compartimento para liberar a mangueira de incêndio e apagar as chamas. Antes disso, um homem que estava no local usou um pedaço de madeira para tentar ajudar (veja no vídeo acima).
Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb), os compartimentos ficam trancados por segurança e o Corpo de Bombeiros tem conhecimento. A companhia informou ainda que o equipamento funcionou perfeitamente durante o combate ao fogo. Confira a nota na íntegra:
"A Ceturb-ES informa que todas as mangueiras de incêndio dos 10 terminais ficam em compartimentos trancados para evitar furtos, com autorização do Corpo de Bombeiros. Há duas chaves, uma na sala da vigilância, que funciona 24 horas, e outra na sala dos agentes da Ceturb-ES. O equipamento de incêndio funcionou perfeitamente."

SEM FERIDOS

O Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado e terminou de controlar as chamas. Segundo a corporação, ninguém ficou ferido. A Ceturb informou que o fogo começou a partir de uma pane elétrica, mas vai pedir à Satélite, responsável pelo veículo, que solicite a perícia. 

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