Vídeo: guarda usa pedra para liberar mangueira de incêndio em terminal na Serra

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Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb), os compartimentos ficam trancados por segurança e o Corpo de Bombeiros tem conhecimento. A companhia informou ainda que o equipamento funcionou perfeitamente durante o combate ao fogo. Confira a nota na íntegra:

"A Ceturb-ES informa que todas as mangueiras de incêndio dos 10 terminais ficam em compartimentos trancados para evitar furtos, com autorização do Corpo de Bombeiros. Há duas chaves, uma na sala da vigilância, que funciona 24 horas, e outra na sala dos agentes da Ceturb-ES. O equipamento de incêndio funcionou perfeitamente."

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