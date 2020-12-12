Vídeo: bicicleta motorizada em alta velocidade na Av. Carlos Lindenberg

Um homem foi flagrado dirigindo uma bicicleta motorizada em alta velocidade na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na tarde desta sexta-feira (11). O condutor ainda aparece nas imagens sem capacete ou qualquer outro equipamento de proteção trafegando pela via.
A alta velocidade e a falta de proteção também assustaram Savana Verly, que registrou as imagens do homem se arriscando entre os veículos na via movimentada. Ela contou que antes de chegar em Vila Velha, ainda em Cariacica, próximo ao terminal de Jardim América, na Avenida Mário Gurgel, ele quase bateu em um caminhão.
"Meu esposo estava dirigindo, estávamos saindo de Cariacica para ir para Vila Velha. Ele estava perto do terminal de Jardim América, quando um caminhão foi entrar em uma rua próxima ao terminal e ele quase bateu na traseira", disse.
Depois, segundo Savana, ela e o marido estavam na Avenida Carlos Lindenberg quando viram novamente o homem com a bicicleta motorizada. Eles estavam dirigindo a aproximadamente 70 km/h, segundo ela, e, mesmo assim, foram ultrapassados pelo veículo. O espanto com a velocidade fez com que ela gravasse o vídeo.
"Quando chegamos na Avenida Carlos Lindemberg, ele nos ultrapassou, entrando no meio dos carros, como se fosse uma moto. Era uma bicicleta de carga, parecia uma caixinha de picolé atrás, e ele estava sem capacete e nenhuma outra proteção", afirmou Savana.
A Polícia Militar afirmou que não registrou nenhuma ocorrência em relação a bicicletas motorizadas em alta velocidade na avenida. Ressaltou, porém, que realiza fiscalizações de trânsito em todas as rodovias estaduais diariamente e reiterou a importância da colaboração da população, que pode enviar denúncias através do 190.
O Detran, por sua vez, alegou que a responsabilidade de regulamentar a circulação de equipamentos como a bicicleta elétrica, de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), é de âmbito municipal.
A Prefeitura de Vila Velha informou que, segundo a Guarda Municipal, o condutor da bicicleta motorizada não foi localizado. A Guarda reiterou que as regulamentações a serem cumpridas por esses veículos são as mesmas em relação a qualquer veículo ciclomotor, necessitando de habilitação, permissão ou autorização para conduzir ciclomotor . Reforçou que, como o motorista não estava utilizando nenhum equipamento de proteção, poderia ser advertido por uma autoridade do trânsito por conduta perigosa.