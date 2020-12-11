BR 101 será totalmente interditada em Viana para içamento de passarela

A BR 101 será interditada nos dois sentidos na altura do bairro Jucu, em Viana, neste sábado (12), para içamento de uma passarela de pedestres. A ação acontecerá no quilômetro 309 da rodovia e será iniciada às 10h30, tendo duração de uma hora e meia, como informou a Eco101, concessionária que administra a via.
O gerente de Engenharia da Eco101 Rodrigo Rodrigues afirmou que a operação está prevista para acontecer em duas etapas durante todo o sábado (12), mas que apenas na primeira entre 10h30 e 12h será necessário interditar o trânsito. Ele lembrou que esse tipo de operação normalmente é realizada à noite, mas, por questões de segurança no trecho, foi decidido fazer o trabalho durante o dia.
"Alinhamos de acordo com premissas do tráfego e com a Polícia Rodoviária Federal, e foi considerado mais seguro realizarmos essa intervenção durante o dia, garantindo com isso mais segurança aos os usuários da via", disse.
Rodrigues ressaltou, também, que o cronograma esquematizado pela Eco101 é uma previsão e que, caso as condições climáticas estejam desfavoráveis, a operação pode ser reprogramada.
A concessionária divulgou que já implantou 16 passarelas ao longo da BR 101. Em julho deste ano, teve início a implantação de mais três em Viana, totalizando as 19 passarelas previstas no contrato de concessão.
CONFIRA O CRONOGRAMA DA OPERAÇÃO
Primeira etapa:
- 08h às 09h Início da sinalização de desvio de tráfego dos sentidos Norte e Sul;
- 09h às 10h30 Montagem do guindaste sobre acostamento e parcialmente sobre faixa sentido Norte;
- 10h30 às 12h Intervalo para interdição total para içamento com tráfego totalmente interditado em ambos os sentidos;
- 12h Previsão de liberação total do tráfego, com desvio de faixas, ambos sentidos;
- 12h às 13h30 Finalização da montagem / instalação;
- 13h30 Liberação do tráfego e liberação dos desvios;
Segunda etapa (sem interdição da pista):
- 13h30 às 14h Montagem do guindaste;
- 14h às 14h30 Colocação dos cabos de içamento da peça;
- 14h30 às 15h30 Içamento da travessia e realização das ligações entre pilares e travessia;
- 15h30 às 16h30 Desmobilização de guindaste;