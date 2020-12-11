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Obras

BR 101 será totalmente interditada em Viana para içamento de passarela

A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que interdição será realizada entre 10h30 e 12h deste sábado (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 17:13

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 17:13

Imagem de homem subindo em passarela na BR 101
BR 101 será totalmente interditada em Viana neste sábado (12) Crédito: Divulgação/Eco 101
BR 101 será interditada nos dois sentidos na altura do bairro Jucu, em Viana, neste sábado (12), para içamento de uma passarela de pedestres. A ação acontecerá no quilômetro 309 da rodovia e será iniciada às 10h30, tendo duração de uma hora e meia, como informou a Eco101, concessionária que administra a via.
O gerente de Engenharia da Eco101 Rodrigo Rodrigues afirmou que a operação está prevista para acontecer em duas etapas durante todo o sábado (12), mas que apenas na primeira  entre 10h30 e 12h  será necessário interditar o trânsito. Ele lembrou que esse tipo de operação normalmente é realizada à noite, mas, por questões de segurança no trecho, foi decidido fazer o trabalho durante o dia.

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"Alinhamos de acordo com premissas do tráfego e com a Polícia Rodoviária Federal, e foi considerado mais seguro realizarmos essa intervenção durante o dia, garantindo com isso mais segurança aos os usuários da via", disse.
Rodrigues ressaltou, também, que o cronograma esquematizado pela Eco101 é uma previsão e que, caso as condições climáticas estejam desfavoráveis, a operação pode ser reprogramada.
A concessionária divulgou que já implantou 16 passarelas ao longo da BR 101. Em julho deste ano, teve início a implantação de mais três em Viana, totalizando as 19 passarelas previstas no contrato de concessão.

CONFIRA O CRONOGRAMA DA OPERAÇÃO

Primeira etapa:
  • 08h às 09h  Início da sinalização de desvio de tráfego dos sentidos Norte e Sul;
  • 09h às 10h30  Montagem do guindaste sobre acostamento e parcialmente sobre faixa sentido Norte;
  • 10h30 às 12h  Intervalo para interdição total para içamento com tráfego totalmente interditado em ambos os sentidos;
  • 12h  Previsão de liberação total do tráfego, com desvio de faixas, ambos sentidos;
  • 12h às 13h30  Finalização da montagem / instalação;
  • 13h30  Liberação do tráfego e liberação dos desvios;
Segunda etapa (sem interdição da pista):
  • 13h30 às 14h  Montagem do guindaste;
  • 14h às 14h30  Colocação dos cabos de içamento da peça;
  • 14h30 às 15h30  Içamento da travessia e realização das ligações entre pilares e travessia;
  • 15h30  às 16h30  Desmobilização de guindaste;

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