BR 101 será totalmente interditada em Viana para içamento de passarela

BR 101 será totalmente interditada em Viana neste sábado (12) Crédito: Divulgação/Eco 101

BR 101 será interditada nos dois sentidos na altura do bairro Jucu, em Viana , neste sábado (12), para içamento de uma passarela de pedestres. A ação acontecerá no quilômetro 309 da rodovia e será iniciada às 10h30, tendo duração de uma hora e meia, como informou a Eco101, concessionária que administra a via.

O gerente de Engenharia da Eco101 Rodrigo Rodrigues afirmou que a operação está prevista para acontecer em duas etapas durante todo o sábado (12), mas que apenas na primeira  entre 10h30 e 12h  será necessário interditar o trânsito. Ele lembrou que esse tipo de operação normalmente é realizada à noite, mas, por questões de segurança no trecho, foi decidido fazer o trabalho durante o dia.

"Alinhamos de acordo com premissas do tráfego e com a Polícia Rodoviária Federal, e foi considerado mais seguro realizarmos essa intervenção durante o dia, garantindo com isso mais segurança aos os usuários da via", disse.

Rodrigues ressaltou, também, que o cronograma esquematizado pela Eco101 é uma previsão e que, caso as condições climáticas estejam desfavoráveis, a operação pode ser reprogramada.

A concessionária divulgou que já implantou 16 passarelas ao longo da BR 101. Em julho deste ano, teve início a implantação de mais três em Viana, totalizando as 19 passarelas previstas no contrato de concessão.

CONFIRA O CRONOGRAMA DA OPERAÇÃO

Primeira etapa:

08h às 09h  Início da sinalização de desvio de tráfego dos sentidos Norte e Sul;

09h às 10h30  Montagem do guindaste sobre acostamento e parcialmente sobre faixa sentido Norte;

10h30 às 12h  Intervalo para interdição total para içamento com tráfego totalmente interditado em ambos os sentidos;

12h  Previsão de liberação total do tráfego, com desvio de faixas, ambos sentidos;

12h às 13h30  Finalização da montagem / instalação;

13h30  Liberação do tráfego e liberação dos desvios;

Segunda etapa (sem interdição da pista):