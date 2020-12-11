Turbidez na água faz Cesan paralisar abastecimento em Fundão, Serra e Vitória

Atualização
11/12/2020 - 8:12
A Cesan informou sobre a retomada da operação da estação de abastecimento. O texto foi atualizado.
As fortes chuvas dos últimos dias provocaram o aumento da turbidez (lama) na água do Rio Santa Maria da Vitória e o abastecimento precisou ser interrompido em bairros de Fundão, Serra e Vitória na madrugada desta sexta-feira (11). O serviço ficou suspenso até as 12h, quando a Estação Mário Petrocchi voltou a operar, segundo a Cesan. A companhia afirmou que o abastecimento de água será normalizado em até 24 horas.
No sábado (12), uma manutenção da Cesan vai voltar a interromper o abastecimento de água em mais de 250 bairros da Grande Vitória. A interrupção vai atingir comunidades de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória. Logo, é importante que os moradores façam um consumo moderado da água antes e no dia da manutenção.
Veja a lista de bairros onde o abastecimento precisou ser interrompido nesta sexta-feira (11):
FUNDÃO
Costa Azul
Direção
Enseada das Garças
Mirante da Praia
Praia Grande
Rio Preto
Vila Tongo
SERRA
Alterosas
Andre Carloni
Balneário Carapebus
Barcelona
Barro Branco
Belvedere
Bicanga
Boa Vista I
Boa Vista II
Boulevard Lagoa
Caçaroca
Camará
Campinho da Serra I
Campinho da Serra II
Cantinho do Céu
Carapina Grande
Cascata
Castelândia
Central Carapina
Centro Serra
Chácara Parreiral
Cidade Continental
Cidade Pomar
Civit I
Civit II
Colina da Serra
Colina Laranjeiras
Conjunto Carapina I
Conjunto Jacaraípe
Continental
Costa Dourada
Costabela
Laranjeiras
De Fatima
Diamantina
Divinópolis
Eldorado
Enseada Jacaraípe
Estância Monazítica
Eurico Sales
Feu Rosa
Guaraciaba
Hélio Ferraz
Jardim Atlântico
Jardim Bela Vista
Jardim Carapina
Jardim da Serra
Jardim Guanabara
Jardim Limoeiro
Jardim Primavera
Jardim Tropical
José de Anchieta
José de Anchieta II
Jose de Anchieta III
Lagoa de Carapebus
Lagoa de Jacaraípe
Laranjeiras Velha
Manguinhos
Manoel Plaza
Marbella
Maria Niobe
Maringa
Mata da Serra
Morada Laranjeiras
Nossa Senhora da Conceição
Nova Almeida
Nova Carapina I
Nova Carapina II
Nova Zelândia
Novo
Novo Horizonte
Novo Porto Canoa
Ourimar
Palmeiras
Parque das Gaivotas
Parque Jacaraípe
Parque Residencial Laranjeiras
Parque Residencial Mestre Álvaro
Parque Residencial Nova Almeida
Parque Residencial Tubarão
Parque Santa Fé
Pitanga
Planalto de Carapina
Planalto Serrano
Planície da Serra
Polo Industrial Tubarão
Portal de Jacaraípe
Porto Canoa
Porto Dourado
Praia da Baleia
Praia de Capuba
Praia de Carapebus
Praiamar
Reis Magos
Residencial Centro da Serra
Residencial Jacaraípe
Residencial Vista do Mestre
Rosário de Fátima
Santa Luzia
Santa Rita de Cássia
Santo Antônio
São Diogo I
São Diogo II
São Domingos
São Francisco
São Geraldo
São João
São Judas Tadeu
São Lourenço
São Marcos I
São Marcos II
São Patrício
São Pedro
Serra Dourada I
Serra Dourada II
Serra Dourada III
Serramar
Solar de Anchieta
Taquara I
Taquara II
Valparaiso
Vila Nova de Colares
Vista da Serra I
Vista da Serra II
VITÓRIA
Antônio Honório
Boa Vista
Goiabeiras
Jabour
Jardim Camburi
Jardim da Penha
Maria Ortiz
Mata da Praia
Morada de Camburi
Pontal de Camburi
República
Segurança do Lar
Solon Borges