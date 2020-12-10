Cesan vai interromper abastecimento em mais de 250 bairros da Grande Vitória no sábado

Segundo a Cesan, essa é uma manutenção programada, que será feita de 6 às 18 horas para garantia da continuidade do abastecimento em bairros desses municípios.

De acordo com a companhia, a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água e o abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços. Veja lista de bairros: