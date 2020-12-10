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Manutenção

Cesan vai interromper abastecimento em mais de 250 bairros da Grande Vitória no sábado

A interrupção no abastecimento devido a uma manutenção na rede  vai atingir comunidades de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 08:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 08:43
Lavar as mãos corretamente é uma medida de prevenção contra o coronavírus
A orientação é para economizar água no dia da manutenção Crédito: Burst/ Pexels
Uma manutenção da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) vai interromper o abastecimento de água em mais de 250 bairros da Grande Vitória no próximo sábado (12).
A orientação é para que os moradores façam um consumo moderado antes e no dia da manutenção para que não falte água. A interrupção no abastecimento vai atingir comunidades de CariacicaVianaVila Velha e Vitória.
Segundo a Cesan, essa é uma manutenção programada, que será feita de 6 às 18 horas para garantia da continuidade do abastecimento em bairros desses municípios.
De acordo com a companhia, a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água e o abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços. Veja lista de bairros:

CARIACICA

  1. Alto da Boa Vista
  2. Alto Lage
  3. Alzira Ramos
  4. Aparecida
  5. Bandeirantes
  6. Bela Aurora
  7. Bela Vista
  8. Boa Sorte
  9. Campina Grande
  10. Campo Belo
  11. Campo Grande
  12. Castelo Branco
  13. Cruzeiro Do Sul
  14. Dom Bosco
  15. Expedito
  16. Flexal I
  17. Flexal II
  18. Graúna
  19. Itacibá
  20. Itanguá
  21. Itapemirim
  22. Itaquari
  23. Jardim América
  24. Jardim Campo Grande
  25. Jardim de Alah
  26. Maracanã
  27. Morada de Santa Fé
  28. Mucuri
  29. Nova Brasília
  30. Nova Campo Grande
  31. Nova Canaã
  32. Nova Valverde
  33. Novo Brasil
  34. Novo Horizonte
  35. Operário
  36. Oriente
  37. Padre Gabriel
  38. Parque Gramado
  39. Piranema
  40. Planeta
  41. Porto de Santana
  42. Porto Novo
  43. Presidente Médici
  44. Retiro Saudoso
  45. Rio Branco
  46. Rio Marinho
  47. Rosa da Penha
  48. Santa Bárbara
  49. Santa Cecília
  50. Santa Paula
  51. Santana
  52. Santo André
  53. São Benedito
  54. São Conrado
  55. São Francisco
  56. São Geraldo
  57. São Geraldo II
  58. São Gonçalo
  59. Serra do Anil
  60. Sotelândia
  61. Sotema
  62. Tabajara
  63. Tiradentes
  64. Tucum
  65. Vale dos Reis
  66. Vale Esperança
  67. Vasco da Gama
  68. Vera Cruz
  69. Vila Capixaba
  70. Vila Independência
  71. Vila Isabel
  72. Vila Palestina
  73. Vila Prudêncio
  74. Vista Dourada
  75. Vista Mar
  76. Alzira Ramos
  77. Caçaroca
  78. Chácaras União
  79. Jardim Botânico
  80. Jardim de Alah
  81. Rio Marinho
  82. Vista Linda

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VIANA

  1. Areinha
  2. Arlindo Villaschi
  3. Campo Verde
  4. Canaã
  5. Caxias do Sul
  6. Marcílio de Noronha
  7. Morada Bethânia
  8. Nova Bethânia
  9. Parque Industrial
  10. Primavera
  11. Universal
  12. Vila Bethânia

VILA VELHA

  1. 23 de Maio
  2. Alecrim
  3. Alvorada
  4. Araças
  5. Argolas
  6. Aribiri
  7. Ataíde
  8. Balneário Ponta da Fruta
  9. Barra do Jucu
  10. Barramares
  11. Boa Vista I
  12. Boa Vista II
  13. Brisamar
  14. Cavaliere
  15. Centro
  16. Chácara do Conde
  17. Cidade da Barra
  18. Cobi de Baixo
  19. Cobi de Cima
  20. Cobilândia
  21. Cocal
  22. Coqueiral de Itaparica
  23. Cristóvão Colombo
  24. Darly Santos
  25. Divino Espírito Santo
  26. Dom João Batista
  27. Garoto
  28. Glória
  29. Guaranhuns
  30. Ibes
  31. Ilha da Conceição
  32. Ilha das Flores
  33. Ilha dos Ayres
  34. Ilha dos Bentos
  35. Industrial
  36. Interlagos
  37. Itapuã
  38. Itapuera da Barra
  39. Jabaeté
  40. Jaburuna
  41. Jardim Asteca
  42. Jardim Colorado
  43. Jardim do Vale
  44. Jardim Guadalajara
  45. Jardim Guaranhuns
  46. Jardim Marilândia
  47. João Goulart
  48. Jockey de Itaparica
  49. Morada da Barra
  50. Morada do Sol
  51. Morro da Lagoa
  52. Normília da Cunha
  53. Nossa Senhora da Penha
  54. Nova América
  55. Nova Itaparica
  56. Nova Ponta da Fruta
  57. Novo México
  58. Olaria
  59. Paul
  60. Pedra dos Búzios
  61. Planalto
  62. Ponta da Fruta
  63. Pontal das Garças
  64. Praia da Costa
  65. Praia das Gaivotas
  66. Praia de Itaparica
  67. Praia do Sol
  68. Praia dos Recifes
  69. Primeiro de Maio
  70. Recanto da Sereia
  71. Residencial Coqueiral
  72. Retiro do Congo
  73. Rio Marinho
  74. Riviera da Barra
  75. Sagrada Família
  76. Santa Clara
  77. Santa Inês
  78. Santa Mônica
  79. Santa Mônica Popular
  80. Santa Paula I
  81. Santa Paula II
  82. Santa Rita
  83. Santos Dumont
  84. São Conrado
  85. São Torquato
  86. Soteco
  87. Terra Vermelha
  88. Ulisses Guimarães
  89. Vale Encantado
  90. Vila Batista
  91. Vila Garrido
  92. Vila Guaranhuns
  93. Vila Nova
  94. Vista da Penha
  95. Zumbi dos Palmares

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VITÓRIA

  1. Andorinhas
  2. Ariovaldo Favalessa
  3. Barro Vermelho
  4. Bela Vista
  5. Bento Ferreira
  6. Bonfim
  7. Caratoíra
  8. Centro
  9. Comdusa
  10. Conquista
  11. Consolação
  12. Da Penha
  13. Da Piedade
  14. De Lourdes
  15. Do Cabral
  16. Do Cruzamento
  17. Do Moscoso
  18. Do Quadro
  19. Enseada do Suá
  20. Estrelinha
  21. Fonte Grande
  22. Forte São João
  23. Fradinhos
  24. Grande Vitória
  25. Gurigica
  26. Horto
  27. Ilha das Caieiras
  28. Ilha de Santa Maria
  29. Ilha do Boi
  30. Ilha do Frade
  31. Ilha do Príncipe
  32. Inhanguetá
  33. Itararé
  34. Jesus de Nazareth
  35. Joana Darc
  36. Jucutuquara
  37. Mario Cypreste
  38. Maruípe
  39. Monte Belo
  40. Nazareth
  41. Nova Palestina
  42. Parque Moscoso
  43. Praia do Canto
  44. Praia do Suá
  45. Redenção
  46. Resistência
  47. Romão
  48. Santa Cecília
  49. Santa Clara
  50. Santa Helena
  51. Santa Lúcia
  52. Santa Luíza
  53. Santa Martha
  54. Santa Tereza
  55. Santo André
  56. Santo Antônio
  57. Santos Dumont
  58. Santos Reis
  59. São Benedito
  60. São Cristóvao
  61. São José
  62. São Pedro
  63. Tabuazeiro
  64. Universitário
  65. Vila Rubim

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