Viaduto de Carapina: mudanças no trânsito começam na terça-feira (18)

Complexo Viário de Carapina será entregue no dia 22 de julho Crédito: Semobi/ Divulgação

O retorno para Vitória, localizado em frente ao supermercado São José, deixará de existir. Os motoristas que necessitam fazer o retorno devem seguir na via marginal da BR 101 e utilizar o retorno próximo ao Bradesco, no cruzamento com a Avenida Carioca.

Outra opção é acessar o Viaduto de Carapina, seguir pela Rodovia do Contorno e fazer o retorno próximo ao Pavilhão de Carapina, no bairro André Carloni.

Com a inauguração da obra, o viaduto vai se tornar o novo caminho para retorno e acesso à Vitória e aos bairros da Serra, como Jardim Carapina, Eurico Salles e Boa Vista 2. Além disso, nesta semana, em virtude das intervenções no canteiro central, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informa que pode haver interdições parciais na rodovia e nos acessos.

Inauguração será no sábado (22)

A inauguração do Viaduto de Carapina ocorrerá no próximo sábado (22). Com um investimento total de R$ 76,5 milhões, a estrutura é considerada importante para a melhoria da mobilidade na Grande Vitória.

Para a cerimônia de inauguração serão oferecidos, em parceria com a Prefeitura da Serra, uma série de serviços à população, como atendimento médico, vacinação, orientação jurídica, emissão de carteira de identidade e atualização do CadÚnico, além de apresentações musicais.

Estrutura

O novo viaduto foi construído com calçada e ciclovia. Outras melhorias incluídas no complexo viário foram a construção de praças, pista de skate e a ampliação de faixas na Rodovia das Paneleiras.

O local também terá um mirante a 25 metros de altura, de onde é possível visualizar a pista do Aeroporto de Vitória, bem como boa parte da Grande Vitória. A estrutura fica ao longo da Avenida João Palácio, antes da entrada do Shopping Mestre Álvaro.

No local, haverá bancos, pontos de observação e calçada, que segue até a região do viaduto. O complexo terá um total de quatro praças, explicou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura Urbana, Fábio Damasceno.

Finalização das obras do Viaduto de Carapina

Ao longo das etapas da obra, diversas intervenções foram executadas. No trecho Rodovia das Paneleiras até o limite dos municípios de Serra e Vitória, foram implantadas três faixas por sentido, calçada e ciclovia no sentido Vitória, calçada no sentido Serra, além de drenagem, paisagismo e iluminação.

Já na segunda fase, correspondente ao trecho da Serra até o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno, foram implantadas quatro faixas de rolamento por sentido e uma faixa multiúso no canteiro central. Na terceira e última etapa, foi construído o viaduto para os novos acessos aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles, praça com pista de skate e o mirante.