"Ruas Livres"

Veículos de excursão terão que fazer embarque e desembarque na rodoviária de Guarapari

O projeto "Ruas Livres" foi aprovado pela câmara do município no início do mês. Um estacionamento público deve ser criado para abrigar os veículos de excursão que estiverem na cidade

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 21:00

Os ônibus de excursão deverão realizar embarque e desembarque de passageiros somente na rodoviária de Guarapari Crédito: Divulgação Prefeitura de Guarapari

Guarapari deve mudar a forma de receber turistas que chegam na cidade em excursão. Os veículos terão que realizar o embarque e desembarque dos passageiros exclusivamente na rodoviária da cidade. A regra, aprovada no início de outubro pela Câmara de Vereadores e que ainda será sancionada pelo prefeito Rodrigo Borges, entrará em vigor no próximo verão.

Uma tarifa de serviço deverá ser cobrada, mas o valor ainda será definido, assim como o público-alvo da taxação, se serão todos os usuários ou se apenas as empresas prestadoras do serviço.

Segundo o Poder Executivo municipal, o projeto de lei aprovado pelos vereadores cria a iniciativa "Ruas Livres", que deve melhorar a fluidez do trânsito em ruas e avenidas da cidade.

"Com a nova lei, o movimento de veículos turísticos será direcionado para a rodoviária, e isso exige adequações no entorno. Nosso objetivo é garantir organização e segurança para moradores e visitantes", explica Borges, informando ainda que toda a arrecadação do "Ruas Livres" será destinada para o transporte público municipal.

A nova legislação também prevê uma garagem pública para os veículos de excursão ficarem estacionados. Será instalada nas imediações do terminal municipal, para "desafogar" o trânsito dentro da cidade.

Na última sexta-feira (10), o diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), José Eustáquio de Freitas, realizou uma visita técnica no local para avaliar as adequações necessárias na região. "Essa é uma demanda de mobilidade altamente necessária no município. Vamos fazer uma intervenção para dar mais mobilidade e segurança", afirma Freitas.

A proposta também estabelece a elaboração do Cadastro Municipal de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur Municipal), que vai regularizar e fiscalizar as empresas e profissionais que atuam no setor de turismo receptivo. Todos os condutores e veículos que prestam o serviço deverão se inscrever e obter autorização prévia do órgão para realizar embarque e desembarque de turistas.

Taxas

Atualmente, os passageiros que desembarcam na rodoviária de Guarapari pagam duas taxas: uma de embarque, no valor de R$ 8,50, e outra de desembarque, no mesmo valor, totalizando R$ 17.

A Prefeitura de Guarapari esclareceu, por meio de nota, que somente serão discutidas as regras sobre valores e ajustes sobre a aplicação da lei após a sanção. Um decreto será produzido pela gestão municipal para regulamentar a aplicação da nova lei.

"É importante ressaltar que os valores e as demais correções ou detalhamentos operacionais serão estabelecidos e divulgados somente após a publicação oficial desse decreto. Ressaltamos que o diálogo permanece aberto", informou por meio de nota.

Em entrevista ao programa CBN Vitória, em 16 de setembro, o gestor municipal havia explicado que não tinha intenção de taxar turistas, apenas os veículos de excursão.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta