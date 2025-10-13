Veículos de excursão terão que fazer embarque e desembarque na rodoviária de Guarapari

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 21:00
Guarapari deve mudar a forma de receber turistas que chegam na cidade em excursão. Os veículos terão que realizar o embarque e desembarque dos passageiros exclusivamente na rodoviária da cidade. A regra, aprovada no início de outubro pela Câmara de Vereadores e que ainda será sancionada pelo prefeito Rodrigo Borges, entrará em vigor no próximo verão.
Uma tarifa de serviço deverá ser cobrada, mas o valor ainda será definido, assim como o público-alvo da taxação, se serão todos os usuários ou se apenas as empresas prestadoras do serviço.
Segundo o Poder Executivo municipal, o projeto de lei aprovado pelos vereadores cria a iniciativa "Ruas Livres", que deve melhorar a fluidez do trânsito em ruas e avenidas da cidade.
"Com a nova lei, o movimento de veículos turísticos será direcionado para a rodoviária, e isso exige adequações no entorno. Nosso objetivo é garantir organização e segurança para moradores e visitantes", explica Borges, informando ainda que toda a arrecadação do "Ruas Livres" será destinada para o transporte público municipal.
A nova legislação também prevê uma garagem pública para os veículos de excursão ficarem estacionados. Será instalada nas imediações do terminal municipal, para "desafogar" o trânsito dentro da cidade.
Na última sexta-feira (10), o diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), José Eustáquio de Freitas, realizou uma visita técnica no local para avaliar as adequações necessárias na região. "Essa é uma demanda de mobilidade altamente necessária no município. Vamos fazer uma intervenção para dar mais mobilidade e segurança", afirma Freitas.
A proposta também estabelece a elaboração do Cadastro Municipal de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur Municipal), que vai regularizar e fiscalizar as empresas e profissionais que atuam no setor de turismo receptivo. Todos os condutores e veículos que prestam o serviço deverão se inscrever e obter autorização prévia do órgão para realizar embarque e desembarque de turistas.
Atualmente, os passageiros que desembarcam na rodoviária de Guarapari pagam duas taxas: uma de embarque, no valor de R$ 8,50, e outra de desembarque, no mesmo valor, totalizando R$ 17.
A Prefeitura de Guarapari esclareceu, por meio de nota, que somente serão discutidas as regras sobre valores e ajustes sobre a aplicação da lei após a sanção. Um decreto será produzido pela gestão municipal para regulamentar a aplicação da nova lei.
"É importante ressaltar que os valores e as demais correções ou detalhamentos operacionais serão estabelecidos e divulgados somente após a publicação oficial desse decreto. Ressaltamos que o diálogo permanece aberto", informou por meio de nota.
Em entrevista ao programa CBN Vitória, em 16 de setembro, o gestor municipal havia explicado que não tinha intenção de taxar turistas, apenas os veículos de excursão.
