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Primeiras análises

Varíola dos macacos no ES: amostra de caso suspeito é encaminhada ao RJ

Exames feitos no ES descartaram outras doenças em homem de 44 anos, primeiro caso suspeito da varíola em território capixaba. No entanto, detecção ou descarte do vírus será feita no RJ

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 17:58

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

20 jun 2022 às 17:58
Exames feitos pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen) descartaram "diagnósticos diferenciais" no homem estrangeiro de 44 anos que está com suspeita de varíola dos macacos. O resultado negativo para as doenças que podem ser identificadas pelo Estado foi divulgado nesta segunda-feira (20) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Outra análise, que poderá confirmar o diagnóstico, segue em andamento na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Na última quarta-feira (15), o indivíduo havia sido internado após apresentar sintomas da doença, como febre e erupções cutâneas. Apesar de já ter recebido alta hospitalar, ele permanece isolado, segundo a Sesa. O paciente é comandante de uma embarcação que saiu de Singapura e atracou na costa capixaba.
Na sexta-feira (17), o subsecretário Luiz Carlos Reblin explicou, em entrevista à CBN Vitória, que os exames feitos no Lacen-ES poderiam confirmar que o paciente tinha outra doença — excluindo, por consequência, a varíola dos macacos. Agora, se ela for confirmada, o homem seguirá isolado.
"Ele foi internado em um hospital particular, onde foi coletado material para monkeypox e outras doenças. Cada hospital tem uma área de isolamento. Aqui na Grande Vitória temos o Hospital Universitário e o Hospital Estadual de Vila Velha como referências para este tipo de caso, que requer isolamento", disse.
A reportagem de A Gazeta questionou a Secretaria de Estado da Saúde para saber quando o resultado do exame feito no Rio de Janeiro deve ficar pronto. Assim que houver um retorno, este texto será atualizado. Por enquanto, a pasta informou que não há novos casos suspeitos da varíola dos macacos no Estado.

OITO CASOS CONFIRMADOS NO BRASIL

Até esta segunda-feira (20), o Brasil possui oito casos confirmados da varíola dos macacos: quatro em São Paulo, dois no Rio de Janeiro e dois no Rio Grande do Sul. A primeira confirmação se deu na quinta-feira (9), na capital paulista, cujo paciente havia viajado recentemente à Europa.
No histórico recente, o primeiro caso europeu foi registrado em 7 de maio deste ano, em uma pessoa que havia retornado para a Inglaterra, após uma viagem à Nigéria — país da África onde a doença é considerada endêmica. Desde então, pelo menos 1.500 se contaminaram ao redor do mundo.

DOENÇA NÃO É NOVA: SINTOMAS E TRANSMISSÃO

Apesar de ter tomado os noticiários recentemente, a varíola dos macacos foi descoberta na década de 1950, após dois surtos em colônias desses animais, que eram mantidos para pesquisas. Já o primeiro caso humano foi registrado na década de 1970, no Congo, país africano.
De acordo com informações divulgadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), os sintomas costumam durar entre duas e três semanas, consistindo em: febre, dor de cabeça, dores musculares e erupções cutâneas, geralmente no rosto, na palma das mãos e na sola dos pés.
De maneira geral, são duas as variantes principais da doença. A mais grave delas, conhecida como "cepa do Congo", pode chegar a 10% de mortalidade. Já a outra, denominada popularmente de "cepa da África Ocidental", tem uma taxa de letalidade bem menor, próxima de 1%.
O vírus causador pode ser transmitido por meio do contato com lesões na pele e gotículas de uma pessoa contaminada, além de objetos compartilhados. Por isso, a Anvisa sugeriu que os brasileiros usem máscaras, reforcem a higienização e façam o distanciamento social para evitar a transmissão.
Varíola dos macacos no ES - amostra de caso suspeito é encaminhada ao RJ

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