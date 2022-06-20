Varíola dos macacos no ES: amostra de caso suspeito é encaminhada ao RJ

Na última quarta-feira (15), o indivíduo havia sido internado após apresentar sintomas da doença, como febre e erupções cutâneas. Apesar de já ter recebido alta hospitalar, ele permanece isolado, segundo a Sesa. O paciente é comandante de uma embarcação que saiu de Singapura e atracou na costa capixaba.

"Ele foi internado em um hospital particular, onde foi coletado material para monkeypox e outras doenças. Cada hospital tem uma área de isolamento. Aqui na Grande Vitória temos o Hospital Universitário e o Hospital Estadual de Vila Velha como referências para este tipo de caso, que requer isolamento", disse.

A reportagem de A Gazeta questionou a Secretaria de Estado da Saúde para saber quando o resultado do exame feito no Rio de Janeiro deve ficar pronto. Assim que houver um retorno, este texto será atualizado. Por enquanto, a pasta informou que não há novos casos suspeitos da varíola dos macacos no Estado.

OITO CASOS CONFIRMADOS NO BRASIL

No histórico recente, o primeiro caso europeu foi registrado em 7 de maio deste ano, em uma pessoa que havia retornado para a Inglaterra, após uma viagem à Nigéria — país da África onde a doença é considerada endêmica. Desde então, pelo menos 1.500 se contaminaram ao redor do mundo.

DOENÇA NÃO É NOVA: SINTOMAS E TRANSMISSÃO

Apesar de ter tomado os noticiários recentemente, a varíola dos macacos foi descoberta na década de 1950 , após dois surtos em colônias desses animais, que eram mantidos para pesquisas. Já o primeiro caso humano foi registrado na década de 1970, no Congo, país africano.

De acordo com informações divulgadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) , os sintomas costumam durar entre duas e três semanas, consistindo em: febre, dor de cabeça, dores musculares e erupções cutâneas, geralmente no rosto, na palma das mãos e na sola dos pés.

De maneira geral, são duas as variantes principais da doença. A mais grave delas, conhecida como "cepa do Congo", pode chegar a 10% de mortalidade. Já a outra, denominada popularmente de "cepa da África Ocidental", tem uma taxa de letalidade bem menor, próxima de 1%.