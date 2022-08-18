Varíola dos macacos: ES confirma 8° caso e investiga mais de 60

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Boletim de 18 de agosto de 2022
- Erupção cutânea
- Dor de cabeça
- Febre súbita
- Dor nas costas
- Astenia (cansaço)
- Dor de garganta
- Adenomegalia (inchaço das glândulas do sistema imunológico)
Varíola dos macacos: cronologia
• 8 de junho: o primeiro caso de varíola dos macacos é confirmado no Brasil. O diagnóstico foi feito em São Paulo, em um homem de 41 anos que viajou à Espanha.
• 15 de junho: o primeiro caso suspeito de monkeypox começa a ser investigado no Espírito Santo. O paciente era um estrangeiro de 44 anos.
• 14 de julho: o primeiro caso da doença é confirmado no Espírito Santo. No mesmo dia, a Secretaria de Estado de Saúde informou que dois casos foram confirmados em moradores da Grande Vitória.
• 23 de julho: a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou a varíola dos macacos como uma emergência de saúde pública de alcance internacional.
• 29 de julho: a primeira morte pela varíola dos macacos no Brasil foi confirmada pelo Ministério da Saúde. O óbito foi registrado em Uberlândia (MG). A vítima era um homem de 41 anos com comorbidades.
• 11 de agosto: a Sesa informa sobre a primeira mulher com monkeypox no Espírito Santo. Até então, todos os diagnósticos no Estado eram de homens.