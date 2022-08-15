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Sistema prisional

ES investiga dois casos suspeitos de varíola dos macacos em presos

Detentos estão isolados recebendo acompanhamento médico. Resultado dos exames realizados deve sair nesta semana
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

15 ago 2022 às 17:34

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 17:34

Penitenciária no Complexo de Xuri
Dois casos suspeitos de varíola dos macacos são investigados em presos do Espírito Santo  Crédito: Carlos Alberto Silva
Dois casos suspeitos de varíola dos macacos (Monkeypox) foram notificados no sistema prisional do Espírito Santo e estão sendo investigados. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), os pacientes têm 23 e 27 anos e estão isolados recebendo acompanhamento médico.
Conforme apurou a reportagem de A Gazeta, um dos detentos é preso provisório, não tendo sido condenado ainda, enquanto o outro está no sistema fechado. A pasta não informou qual o presídio dos internos com a suspeita.
Após a detecção dos dois casos suspeitos, os dois detentos tiveram o material para os exames colhido e encaminhado ao Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES). A Sejus informou que o resultado das análises deve ser concluído nesta semana. 
Por estarem isolados e recebendo acompanhamento médico, os dois detentos tiveram as visitas sociais suspensas. Os demais internos que compartilhavam cela com os mesmos seguem em observação, visto que, segundo a Sejus, não apresentam sintoma da doença.
A Sejus elaborou uma nota técnica que padroniza as ações para a detecção precoce de pessoas com suspeita de infecção pelo vírus Monkeypox. Os procedimentos adotados incluem o uso de máscara cirúrgica, óculos ou face shield, além de gorro, luva de procedimento e desinfecção de materiais com álcool 70%.
Procurada pela reportagem, a Sesa explicou que as amostras para diagnóstico de Monkeypox no ES são encaminhadas para o laboratório de referência no estado do Rio de Janeiro. "Existe um fluxo definido pelo Ministério da Saúde, que faz a retirada da amostra no Laboratório Central (Lacen/ES). Após a entrada da amostra no laboratório de referência, o resultado é liberado entorno de 48 horas", informou.
De acordo com a Sesa, até a semana epidemiológica  32 foram registrados 82 notificações de Monkeypox no Estado, sendo 7 casos confirmados. As informações são atualizadas semanalmente.

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