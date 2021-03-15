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Com ensino remoto

Ufes define calendário acadêmico para os semestres de 2021

Por enquanto as aulas continuam sendo mantidas em modelo remoto, exceto para as disciplinas teórico-práticas

Publicado em 15 de Março de 2021 às 10:23

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

15 mar 2021 às 10:23
Campus da Ufes em Goiabeiras: bandidos furtaram 120 metros de fios de cobre
Campus da Ufes em Goiabeiras, Vitória Crédito: Luciney Araújo/TV Gazeta
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) aprovou o calendário acadêmico dos  semestres de 2021. Vão ser mantidas as aulas no atual modelo remoto, denominado de Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte). A decisão foi tomada após reunião realizada na sexta-feira (12),
Na reunião foram avaliadas apenas as datas do calendário acadêmico de 2021, semestres 1 e 2. Não houve discussão sobre o formato de ensino, sendo mantido assim o que foi definido pela Resolução 56/2020, aprovada em dezembro de 2020.
Por esta resolução, as aulas permanecem em modelo remoto. Já o formato híbrido, com aulas presenciais, poderá ser realizado apenas para as disciplinas teórico-práticas e/ou práticas que requeiram laboratórios especializados e/ou trabalhos de campo, desde que sejam adotadas as medidas de segurança estabelecidas pelo Comitê Operativo de Emergência (COE).

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NOVO CALENDÁRIO

Um resumo do novo calendário aponta que o primeiro semestre de 2021 teria início no dia 14 de junho e o segundo semestre deste ano seria iniciado em novembro, sendo concluído só em 2022. Veja as datas:
  • 2021
  • 14 de junho - Início do semestre letivo 2021/1
  • 9 de outubro - Término do semestre letivo 2021/1
  • 21 de outubro a 2 de novembro - Recesso acadêmico / Férias docentes
  • 3 de novembro - Início do semestre letivo 2021/2
  • 19 de dezembro de 2021 a 9 janeiro de 2022 - Recesso fim de ano/Férias docentes
  • 2022
  • 26 de março - Término do semestre 2021/2
  • 5 a 24 de abril - Recesso acadêmico/ Férias docentes
  • 25 de abril - Início do semestre letivo 2022/1

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