Professores da Ufes aprovam indicativo de greve contra aulas presenciais

De acordo com a representante dos docentes, caso a greve aconteça será uma forma de se posicionar de forma contrária ao risco imposto à saúde dos professores, estudantes, trabalhadores e técnicos-administrativos.

A reportagem de A Gazeta procurou a Universidade Federal do Espírito Santo para saber se a instituição pretende retomar as aulas presenciais e como a administração recebeu a decisão da Adufes, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta. Assim que o posicionamento chegar esta publicação será atualizada.